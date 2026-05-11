Giornata dell’Europa Accademia di Romania a Roma

In Viale delle Belle Arti 110, l’Accademia di Romania a Roma, in collaborazione con l’Associazione Amici del Campus delle Arti, in occasione della celebrazione della Giornata dell’Europa (9 maggio 2026), invita il pubblico italiano, il 12 maggio 2026 alle 18:30, a un recital di pianoforte e flauto tenuto dagli artisti Alice Bălan ed Edoardo Petti.

Il programma:

George Enescu (1881–1955): Cantabile e Presto per flauto e pianoforte

George Enescu (1881–1955): Suite n. 2 op. 10 per pianoforte

Toccata Sarabande Pavane Bourrée

Béla Bartók (1881–1945): Danze Rumene per flauto e pianoforte

Jocul cu bâtă (Danza del bastone) – Energico e festoso Brăul (Danza della fascia) – Allegro Pe loc (Danza sul posto) – Andante Buciumeana (Danza del corno) – Moderato Poargă românească (Polka romena) – Allegro Măruntel (Danza veloce) – Allegro

Sigismund Toduță (1908–1991): Sonata n. 1 per flauto e pianoforte

Allegro Tenero Allegro con brio

Per le prenotazioni: prenotazioni.campusdellearti@gmail.com

Edoardo Petti

Flautista nato nel 2005, è vincitore del Premio Campus delle Arti 2024, riconoscimento che lo ha portato a esibirsi all’estero in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, in concerto presso l’Accademia di Musica di Zagabria.

Ha iniziato lo studio del flauto con il M° Laura Colucci e dal 2018 prosegue la sua formazione sotto la guida del M° Giuseppe Pelura. Si è diplomato con lode nel 2024 al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, dove attualmente frequenta il biennio di specializzazione. Presso lo stesso istituto studia traversiere e repertorio barocco con il M° Enrico Casularo. È inoltre allievo dei corsi di alto perfezionamento dell’AIF con Adriana Ferreira e Marta Rossi (ottavino) e del corso tenuto da Andrea Oliva presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

È stato primo flauto della JuniOrchestra Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (2021–2025) sotto la direzione di Simone Genuini. Ha collaborato, tra gli altri, con Antonio Pappano, Nicola Piovani e Daniel Jinga, partecipando a tournée e produzioni sinfoniche e operistiche.

Nel 2022 ha ottenuto il Premio Speciale per la miglior esecuzione al Concorso “Severino Gazzelloni”. Svolge un’intensa attività solistica e cameristica (Duo Petti) e ha inciso per l’etichetta SiFaReClassic con l’ensemble “Per un pugno di flauti”.

Il suo repertorio spazia dal Barocco alla musica contemporanea, includendo autori quali Bach, Mozart, Schubert, Debussy, Poulenc, Berio e Sciarrino, oltre a un vasto repertorio orchestrale sinfonico e operistico.

Alice Bălan

Nata il 27.10.2004 a Timișoara, è studentessa, a partire dall’anno accademico 2023/2024, presso il Conservatorio “Santa Cecilia” dell’Accademia Nazionale di Musica “Santa Cecilia” di Roma, Italia, con borsa di studio offerta dal Ministero dell’Istruzione italiano, nella classe di pianoforte della Prof.ssa Marialaura Proietti Salvatori.

Ha iniziato lo studio del pianoforte prima dei 5 anni ed è diplomata al Liceo di Arte “Ion VIDU” di Timișoara con il Premio di Eccellenza, classe 2023.

Parallelamente, dal 2019 ha seguito corsi pre-accademici con borsa di studio nella classe del pianista Gintaras Janusevicius (Lituania/Germania – Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover, Germania). Alice ha partecipato a numerosi concorsi, festival, recital e concerti sia in Romania che all’estero, come solista o in formazioni cameristiche, risultando vincitrice in Italia, Serbia, Ungheria, Germania, Lettonia e Romania in concorsi pianistici e di musica da camera.

Ha debuttato con orchestra all’età di 12 anni a Timișoara, eseguendo il Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in Fa minore di J.S. Bach, accompagnata dall’orchestra “Maggiore” di Timișoara, diretta dal maestro Radu Zaharia.

Per la sua attività artistica le sono stati conferiti il “Premio Arti” al Gala dell’Eccellenza Accademica all’Estero dell’Accademia Romena e della Lega degli Studenti Romeni all’Estero, il “Premio di Eccellenza della città di Timișoara”, il “Diploma di Merito” del Municipio di Timișoara e il “Premio Pro Juventute” del Consiglio della Contea di Timiș.

Il Campus delle Arti

È un progetto di formazione, educazione e promozione del talento che, in 22 anni di attività sotto la direzione artistica di Angela Chiofalo, ha contribuito alla crescita di numerosi musicisti oggi affermati, tra cui Erica Piccotti, Gloria Campaner, Simone Rubino, Ettore Pagano e Federico Colli.

Il corpo docente è composto da professori di Conservatori e Accademie di rilievo internazionale. Una rete consolidata di volontariato e crowdfunding sostiene il progetto, ispirato al principio che “la musica è per tutti”.

Tra gli obiettivi principali vi è la valorizzazione dell’eccellenza. Attraverso il Concorso Premio Campus delle Arti, i migliori studenti vengono selezionati da una giuria internazionale.

Istituiti nel 2013, i Concerti Premio e le Registrazioni Musikstrasse denominati “Campus in Tournée” hanno reso protagonisti 100 giovani musicisti del Campus, che hanno avuto la possibilità di esibirsi in 190 concerti in Italia e 60 all’estero, ed effettuare 45 registrazioni professionali.

ACCADEMIA DI ROMANIA DI ROMA

Tel. +39.06.3201594

e-mail: accadromania@accadromania.it

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