Giornata europea contro tratta esseri umani

Martedì 18 ottobre 2022, in occasione della XVI Giornata europea contro la tratta di esseri umani, Roma Capitale ha organizzato in piazza del Campidoglio alle 11 una manifestazione all’insegna dello slogan Roma non tratta. La città intende così fare la sua parte, insieme a tante altre città italiane, per sensibilizzare i cittadini sulle migliaia di bambini, donne e uomini che ogni giorno vengono portati con l’inganno in altri paesi per essere sfruttati. Aderiscono gli enti anti-tratta comunali e regionali e la rete delle associazioni.

“Solo per dare una misura dell’entità del fenomeno, spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari,”in soli due mesi, dal primo agosto al 30 settembre, il servizio di unità di contatto Roxanne ha individuato e avvicinato 788 persone di cui 483 femmine, 4 maschi e 301 transgender. Una risposta ad una drammatica realtà in crescita, in cui la prevenzione e il riuscire a fornire adeguate consulenze e assistenza svolgono un ruolo chiave nell’offrire aiuti alle vittime di tratta per avviare un percorso di protezione sociale”.