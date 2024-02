Giubileo, Caliste-Lostia: Deserta terza gara stazione Pigneto, ora ripristino viabilità

“Apprendiamo con pieno favore l’intento dell’Assessore Patanè a voler ripristinare la viabilità del quartiere Pigneto. È andata deserta anche la terza gara per la riqualificazione della stazione Pigneto che riguardava gli interventi per la realizzazione della stazione Pigneto con relativo collegamento alla Matro C. Dal momento in cui ci siamo insediati abbiamo chiesto di rivedere la viabilità e, a seguito delle precedenti gare andate deserte, di ripristinare i sensi di marcia ante 2020. Le cittadine e i cittadini del quadrante hanno subito enormi disagi causati da questa scelta immotivata e prematura, non più sostenibile, con aggravio di traffico, qualità dell’aria e della vita quotidiana incompatibili, rispetto agli standard che auspichiamo per il nostro territorio. Ci auguriamo che tale modifica avvenga in tempi brevi auspicando comunque che nel prossimo e immediato futuro si proceda comunque a questa opera fondamentale per il quadrante”.

Lo dichiarano in una nota il Presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’Assessora alla mobilità Maura Lostia.