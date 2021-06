Gli eventi de Le Mura: dal 28 giugno al 4 luglio

Ecco gli eventi, dal 28 giugno al 4 luglio, presso Le Mura (via di Porta Labicana 24):

Lunedì 28 giugno – Ragazzino

Alessio Lucchese in arte Ragazzino è un cantautore di Putignano in provincia di Bari classe 1998, attivo nel panorama musicale dal 2018 con influenze pop, pop-soul, hip-hop, indie-pop e contemporary R’n’b. Ad oggi, è al lavoro con il suo produttore Luca Giura, in arte Molla, al suo primo EP.

Martedì 29 giugno – Isoladellerose – Open Chiara Cami

La band è formata da tre componenti: Federico Proietti (voce, chitarra), Andrea Zanobi (basso), Iacopo Volpini (batteria). Di matrice pop, ma influenzati da più generi che spaziano dal rock al funk, i ragazzi dell’ISOLADELLEROSE parlano della loro generazione e del mondo che li circonda per come lo vedono e vivono.

Mercoledì 30 giugno – Sale

SALE, nella vita Eugenio Saletti, ha vinto il bando LAZIOSound Recording e ha iniziato le registrazioni del suo secondo album solista “Un eterno inutile presente” al Four Winds studio. Il disco uscirà a novembre 2021 prodotto da Ikona Concerti e dalla storica etichetta discografica Materiali Sonori che ne curerà anche la distribuzione.

Giovedì 1 luglio – Stornavanti – Open Margò

Gli Stornavanti nascono ufficialmente nel 2018 tra contaminazioni umide e rurali della campagna laziale, e l’asfalto rovente del Pigneto. Band cantautorale dal sapore aggressivamente romantico, con contaminazioni Pop-Rock-Rap.

Venerdì 2 luglio – Valeria Pusceddu (19:00) – Visione partita Italia – (21:00) – Mini Swing Gang Band

Valeria Pusceddu – Femminista, procrastinatrice, porta sul palco paranoie e ipocondrie raccontando quello che le succede con il suo stile scanzonato e satirico. Le sue storie trattano diversi temi, dalla disparità di genere/omofobia ai cartoni animati, passando attraverso la quotidianità di una ragazza fuori dagli schemi.

Mini Swing Gang Band – Prendi due cantanti giovani, belle e cattive, un cantante chitarrista con la passione per i bassi, un folle pianista di ragtime e un batterista che suona anche senza batteria… E poi dagli un obiettivo: trovare e suonare lo Swing… anche quando non c’è! Un repertorio che va dai classici dello Swing, Ragtime&Jive, fino agli arrangiamenti di canzoni, musiche e successi di ogni epoca riletti in chiave retrò.

Sabato 3 luglio – Stando Comodi: l’ennesima serata di stand-up comedy – Ingresso 3 euro

Una serata di comicità scomoda o forse no, di stand-up o forse no, in Italia, questo sì. Insomma l’importante è ridere, stando comodi e soprattutto freschi. In scaletta Riccardo Crivez, Davide Di Meglio, Tiziano Gallo, Giorgia Marino, Filippo Simoniello, Giorgio Veloccia e special guest Luca Zesi.

Domenica 4 luglio – Timon

Daniele vive in un piccolo paese in provincia di Latina, fa le sue prime esperienze da giovanissimo nei garage, tra sudore e volumi altissimi suonando cover. Il 1 marzo 2019 esce il suo primo singolo “Aurora ascolta” da solista sotto il nome di Daniele TIMON.

PRENOTAZIONI A: prenotazioni@lemuraliveclub.com

Per partecipare agli eventi è necessario tesserarsi almeno 24 ore prima della serata a questo link: https://bit.ly/Lhttps://bit.ly/Le-Mura (costo annuale di 2 euro)