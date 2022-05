Grande partecipazione alla corsa per la solidarietà nel Parco di Villa De Sanctis

Nel V Municipio di Roma Capitale, organizzata dall’ATL Villa de Sanctis, nel Parco di Villa De Sanctis si è svolta la Run4Hope.

Con un percorso di 10 km è una sorta di staffetta /allenamento collettivo per raccogliere fondi in favore dell’AIL Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Milelomi ONULUS. Nell’occasione l’Atletica Villa De Sanctis ha promosso l’iniziativa per la ricerca di nuove guide per gli amici non vedenti.

I soci dell’ATL Villa De Sanctis come sempre si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento, già all’alba all’ingresso della loro segreteria hanno predisposto il loro gazebo, che reclamizzava l’evento.

Il ritrovo era fissato alle ore 8.00, mentre il segnale la partenza come da programma è stato dato puntualmente alle ore 8,30. Nonostante il caldo, tutti i presenti hanno rispettato tutte le regole. Variopinto lo spettacolo offerto dai molti colori delle t-shirt indossate dai concorrenti in rappresentanza delle loro Società sportive di appartenenza, nel meraviglioso vede del Parco.

Tutti i partecipanti hanno gradito il rinfresco offerto dalla Società organizzatrice e diversi gadget offerti da I Love – Torpigna Comitato del Quartiere Tor Pignattara.

La Run4Hope rappresenta un entusiasmante Giro d’Italia strutturato in staffette podistiche non competitive organizzate Regione per Regione, che fa viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale.

Una staffetta che abbraccia tutta l’Italia in nome della solidarietà che si disputa annualmente nel mese di maggio e che coinvolge podisti, runners singoli o in gruppi, associazioni, gruppi spontanei/aziendali o costituiti nel contesto di Running Store, chiamati a correre e a donare per sostenere la campagna promossa nelle varie edizioni (AIRC e AIL ad anni alterni nel primo quadriennio 2021-2024).

LE GIORNATE RUN4HOPE A ROMA

L’edizione 2022 è partita sabato 21 maggio, alle ore 11,00 da Piazza del Campidoglio, per arrivare nella Basilica di S. Pietro. La manifestazione sportiva come quella di Villa De Sanctis del 22 maggio, si è svolta contemporaneamente in tutti i municipi di Roma e in tutte le Regioni d’Italia.

Durante questo periodo, in base al percorso individuato dai vari Comitati Regionali d’appoggio a Run4Hope, ogni giorno viene percorsa una tratta prestabilita che vede coinvolti i podisti del rispettivo territorio che potranno percorrere la quantità di km desiderata contribuendo a portare a termine questo entusiasmante progetto.