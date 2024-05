The Loop Relay, il team building aziendale è a Roma 

Buona la prima e, dunque, pronti per la seconda. Dopo il successo di The Loop Milano dell’autunno scorso, la corsa a staffetta dedicata alle aziende passa il testimone alla città di Roma dove l’evento si svolgerà sabato 18 maggio.

Nato per soddisfare le esigenze di aziende attente al benessere e alla collaborazione nell’ambito delle proprie risorse umane, The Loop Relay Roma, organizzato da MG Sport gode del Patrocinio del Comune di Roma, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, in collaborazione con Sport Senza Frontiere (charity partner) è il primo evento running dedicato al mondo corporate, come sottolineato dal claim “Where Team Building Runs”.

Le premesse per una manifestazione innovativa ci sono tutte, con la Città Eterna a far da sfondo con le luci del tramonto e la sana energia della squadra che realizza la staffetta, entusiasmo e adrenalina per un successo che va oltre il risultato sportivo.

LA STAFFETTA – Start ore 18.30, ogni team che parteciperà a The Loop Relay Roma dovrà essere composto da quattro persone appartenenti tutte alla stessa azienda. Il percorso di 20 km è composto da un giro di 2,5 km: ogni frazionista deve percorrere 5 km, per un totale di 2 giri, da gestire liberamente secondo la strategia di squadra; il frazionista può quindi effettuare 2 giri consecutivi o separati, organizzando un maggior numero di cambi con i propri compagni. La manifestazione si conclude quando tutti i componenti della squadra portano a termine la propria frazione, nel tempo massimo di 3 ore.

SOLIDARIETA’ – Tra gli obiettivi dell’evento, anche solidarietà, temi che sempre più spesso viaggiano a braccetto con la cultura del benessere. Ogni squadra potrà partecipare a “The Second Loop”, il programma di charity legato all’iniziativa che ha spostato il Charity Partner Sport Senza Frontiere con l’obiettivo di permettere anche ai bambini meno fortunati la pratica dello sport, migliorando la loro integrazione e prevenendo l’inserimento in contesti di disagio sociale.

Testimonial d’eccezione della manifestazione, son il bronzo olimpico Fabrizio Donato e il triplista cubano naturalizzato italiano Andy Diaz Hernàndez che parteciperà alle prossime Olimpiadi.

IL SOLE 24 ORE – Il Sole 24 ore, media partner dell’evento, qualche mese fa aveva pubblicato l’indagine “Corporate Wellbeing in Italia 2023”, condotta da Radical HR su oltre 400 realtà imprenditoriali. L’indagine ha messo in luce come la quasi totalità di chi guida le aziende ritenga il wellbeing una priorità. Per l’84,9% degli intervistati la leadership aziendale è almeno abbastanza convinta che il wellbeing sia un tema cruciale da affrontare prioritariamente, e per un quarto dei partecipanti la leadership è addirittura molto convinta. Solo nel 3,6% dei casi, invece, i leader aziendali ritengono che il wellbeing non sia una priorità.

Il quotidiano politico-economico leader in Italia pone l’accento anche su un’altra indagine condotta quest’anno da “Wellbeing & Corporate”, l’Osservatorio di Fitprime, piattaforma di servizi di welfare aziendale rivolti al benessere della persona, che ha messo in evidenza che chi inizia a fare sport prova un maggiore benessere generale (86,1%), una riduzione dello stress (56,1%) e un miglioramento della propria performance lavorativa (13%).

PROGRAMMA THE LOOP ROMA

Ore 15.00 | Apertura segreteria per ritiro pettorali e pacco gara al Circo Massimo

Ore 16.00 | Partenza The Loop for JOY – Kids

Ore 17.00 | Partenza The Loop for JOY – La staffetta della solidarietà

Ore 18.30 | Partenza THE LOOP RELAY

Ore 20.30 | Premiazione

Sito internet: http://www.thelooprelay.com

Iscrizioni The Loop Relay (Corporate): Iscrizioni The Loop for JOY : the LOOPFORJOY,



