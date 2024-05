Oltre 400 squadre al Beach Volley Scuola-Trofeo Acea

Sarà un’invasione pacifica e colorata quella che da stamattina, 6 maggio 2024 e per tutta la settimana, caratterizzerà il litorale di Ostia (Pinetina Beach Village, Lungomare Lutazio Catulo 14) in occasione del tradizionale torneo Beach Volley Scuola Trofeo ACEA.

Un esercito di squadre degli Istituti romani delle superiori – oltre quattrocento ed è un altro record dopo quello fatto segnare nell’indoor con duecentoquindici formazioni al via – si appresta a confrontarsi per aggiudicarsi gli ambiti trofei targati ACEA.

“Ormai dovremmo esserci abituati– ci confida il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi che della disciplina sulla sabbia fu un convinto supporter già molti anni fa- e invece ogni anno Volley Scuola riesce a sorprenderci con numeri sempre crescenti. E i numeri, alla fine, non sono neanche l’aspetto più importante perché insieme a essi cresce in modo esponenziale l’entusiasmo. Già ci prefiguriamo lo spettacolo di uno stabilimento occupato da migliaia di studenti, docenti e familiari per un’intera settimana e ci immaginiamo lo sguardo curioso dei bagnanti che hanno già iniziato a prendere confidenza con il mare”.

Anche nel Beach Volley Scuola – Trofeo ACEA vige la regola delle quattro categorie in gara, vale a dire Junior e Open maschile e femminile. Molto atteso il dominatore degli ultimi anni, il Liceo Democrito. Finali il 9 e 10 maggio



