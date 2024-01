Grande successo per la prima edizione di ‘Natale in V Municipio’ 

Con il concerto tributo “Morricone e non solo” eseguito dal Quartetto dell’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus, composto da un trio d’archi e un flauto, nel Teatro San Giustino di Roma, si è conclusa il 28 dicembre 2023 e con meritato successo la I edizione di “Natale in V Municipio”.

L’evento, promosso da CIAO LAB APS in collaborazione con Ass.ne Nova Amadeus, Accademia Togliani, è stato realizzato con il finanziamento del V Municipio e con il patrocinio gratuito di OPES APS.

Questa I edizione ha visto una grande affluenza di pubblico in occasione degli appuntamenti in programma nel mese di dicembre 2023 e destinati agli amanti del cinema e della musica. Grande successo quindi al Cinema Aquila in occasione della rassegna di cortometraggi “Merry Cine – Mas”, condotta da Adelmo Togliani e Chiara Vinci, una serata di proiezioni alla presenza di registi, attori e attrici che hanno dialogato con il pubblico in sala. La musica ha poi avvolto il quartiere del Pigneto in occasione del Concerto “Gran Galà di Fine Anno e Natale 2023” dell’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus diretta dal M° Mirca Rosciani al Teatro San Luca. Il pubblico ha potuto assistere all’esecuzione di alcune tra le più belle sinfonie e arie d’opera di Strauss, Verdi e Puccini con un’ orchestra di venti elementi oltre al tenore Delfo Paone e al soprano Anastasia Demchenko. Il concerto rientrava nella programmazione della 31esima Stagione Concertistica dell’Orchestra Nova Amadeus, sotto l’egida del Ministero della Cultura.

“Siamo stati onorati di aver portato alcuni valori della cultura, in questo caso attraverso il buon cinema e la buona musica, all’interno del territorio del V Municipio. Il nostro evento “Natale in V Municipio ha voluto offrire al pubblico una serie di eventi di alto livello e guidati da grandi professionisti del cinema e della musica – afferma Vanda Braghetta Presidente di CIAO LAB APS – Per noi è fondamentale sviluppare occasioni di incontro, arricchimento culturale, inclusione e condivisione anche nei territori periferici della città di Roma,proprio perché per noi la cultura deve essere di tutti. Vista la grande affluenza agli appuntamenti in programma, siamo felici di essere riusciti a intercettare i bisogni e i gusti del nostro pubblico di riferimento che da sempre è attento ed eterogeneo ”.