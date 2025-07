Guidonia Montecelio accende lo sport: in arrivo un nuovo playground a Villalba

Un nuovo spazio colorato, inclusivo e sostenibile sta per prendere forma nel cuore di Villalba. Sarà un playground all’avanguardia, pensato per i giovani, progettato per la socialità e realizzato grazie a un finanziamento di 200mila euro ottenuto dal Comune nell’ambito del bando nazionale “Illumina”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e gestito da Sport e Salute.

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Mauro Lombardo, che parla di “un progetto dal grande valore sociale e sportivo, un punto di riferimento per l’aggregazione, come già avviene con il playground di Guidonia, oggi frequentato ogni giorno da tantissimi ragazzi del territorio”.

Il Comune ha già indicato un’area a Villalba, su via Trento, nei pressi delle case popolari Ater, come luogo ideale per ospitare la nuova struttura. La scelta definitiva sarà fatta insieme al Ministero, come previsto dal bando, ma l’intento è chiaro: portare sport, bellezza e opportunità dove servono di più.

Non si tratterà solo di un campo da gioco, ma di un vero e proprio spazio urbano di rinascita, realizzato con materiali ecosostenibili e dotato di tutte le caratteristiche necessarie per accogliere bambini, ragazzi e famiglie. Un luogo vivo, colorato, pronto ad accendere i pomeriggi e le passioni sportive di una comunità.

Il finanziamento coprirà non solo la costruzione dell’area, ma anche la manutenzione per i primi cinque anni, garantendo così un’infrastruttura sicura e duratura.

“Questo intervento – sottolinea il sindaco Lombardo – è un ulteriore segno dell’attenzione dell’Amministrazione per la qualità della vita urbana. Investiamo su sport, inclusione e sostenibilità, perché crediamo che questi siano i veri motori di una città più giusta e vivibile per tutti”.

Il nuovo playground non sarà solo un campo da basket o calcetto: sarà un simbolo di futuro, un luogo dove crescere insieme. E per Villalba, questa, è una notizia che vale oro.

