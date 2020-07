I Chiloè tornano dopo 40 anni di musica dove tutto è iniziato

Venerdì 17 luglio dalle 20:45 alle 23:45 nella Cavea dell’Oratorio della Parrocchia di San Giustino Martire, Viale Alessandrino 144, Roma (Metro C fermata Alessandrino) CHILOE Ancora 40 anni! con la partecipazione straordinaria di: Stefano Annunziato, Cristiana Amicozzi, Blas Roca Rey, Mauro Vizioli e il gruppo di danza Sambos caporales del Perù.

Il concerto si svolgerà seguendo con attenzione le attuali norme di sicurezza sanitaria relative all’organizzazione di eventi nella Fase 3 dell’emergenza COVID-19. L’evento sarà all’aperto, con posti distanziati e ingressi scaglionati.

Pertanto, per una miglior organizzazione si esortano gli interessati a prenotarsi e ad arrivare con almeno mezz’ora di anticipo rispetto all’inizio dello spettacolo.

BIGLIETTO. 10 €

I BAMBINI SOTTO I 10 ANNI NON PAGANO

Consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni

E-MAIL: marcosantori62@gmail.com

TELEFONO: 333 346 3160

“Siamo tornati! – così il Gruppo musicale storico in un post su facebook – Dopo questa quarantena, in cui abbiamo potuto vederci solo attraverso il web, torniamo a farlo di persona, con un po’ di distanza, con qualche attenzione in più, ma comunque stando insieme.

Dopo il meraviglioso Sold-Out che ci avete regalato per il nostro concerto per i 40 anni di musica, non vedevamo l’ora di rivedervi e di proporvi un altro spettacolo che racchiudesse tutta la nostra storia artistica. Per farlo non potevamo scegliere una cornice migliore del luogo stesso dove tutto è cominciato 40 anni fa…

All’inizio con poco più di qualche chitarra, un flauto dolce e un fustino di detersivo come tamburo. Poi poco a poco il gruppo è cresciuto si è formato ed è iniziata la carriera che ha portato a tanti concerti, tournée in italia e all’estero, collaborazioni con importanti personalità e realtà del mondo della musica e dello spettacolo, la produzione di tanti brani originali e la registrazione di 6 CD musicali. Il tutto evolvendosi ed esplorando i tanti aspetti della musica latino-americana e non solo, ma rimanendo sempre fedeli al proprio stile e musica.

Festeggeremo ancora insieme un meraviglioso compleanno fatto di musica, ricordi, impegno e passione”.