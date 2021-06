Il 21 giugno torna la Festa della Musica di Roma 

Al via le iscrizioni per partecipare alla Festa della Musica di Roma 2021. Da oggi ed entro le ore 24 del 17 giugno, tutti coloro che avranno voglia di condividere la musica insieme potranno iscriversi gratuitamente online sul sito www.culture.roma.it/festadellamusicaroma per esibirsi alla trentaseiesima edizione della Festa della Musica europea.

La Festa si terrà come ogni anno il 21 giugno, finalmente di nuovo in presenza, per l’intera giornata. Ci si potrà esibire fino alle 24 negli esercizi pubblici o nei propri spazi privati, a seguito di accordo con gli altri condomini e richiedendo eventuali autorizzazioni agli amministratori degli stabili.

Dal 2017 Roma Capitale si è fatta promotrice di una nuova visione della Festa per dare spazio a creatività, intraprendenza e vena artistica dei cittadini, invitati a mettersi in gioco, senza alcun limite per la proposta musicale, ma, nell’assoluto rispetto delle regole di buon vicinato e, quest’anno, nella piena osservanza delle misure anti-Covid. Un modo, anche, per dare “voce” ai sentimenti della città.

La condivisione correrà anche sui social, con l’hashtag #FDMROMA2021, per ampliare ulteriormente la platea.

La Festa della Musica di Roma 2021 è promossa da Roma Culture, Dipartimento Attività Culturali, realizzata in collaborazione con SIAE, con il supporto di Zètema Progetto Cultura e aderisce alla Festa della Musica del Ministero della Cultura, Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica (coordinamento nazionale).