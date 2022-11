Il Giovane Mozart. Ultima novità della 30ª stagione concertistica Nova Amadeus

Sabato 3 dicembre 2022, alle ore 19.30, presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista a Spinaceto (Via R. Aversa, Roma), si terrà un Concerto ad ingresso gratuito, inserito nella 30° Stagione Concertistica 2022 della Nova Amadeus.

Sarà un appuntamento speciale, frutto della collaborazione artistica tra il Coro Polifonico Concentus Vocalis e l’Orchestra Nova Amadeus. Un evento unico nel suo genere e una buona opportunità per lasciarci coinvolgere dalla emozionante esecuzione vocale affidata ai cantori ed alla sorprendente orchestra di musicisti professionisti diretti da Federico Fioretti e Corrado Fioretti.

Tutti noi conosciamo le opere più importanti di questo genio della musica, dalla Messa dell’Incoronazione, alla Messa in DO minore, all’incompiuto Requiem, oltre alle grandi opere liriche o i concerti dell’età matura. Ma quasi nessuno ci ha fatto conoscere quelle giovanili.

Ebbene lo ha fatto per noi l’Associazione Musicale Concentus Vocalis, che ha voluto colmare questa lacuna presentando alcune opere di grande interesse, tra cui la prima Messa cantata da composta da W. Amadeus a soli 12 anni.

Un appuntamento da non perdere e che merita un passaparola per questo concerto “raro”, sia per il contenuto, sia per la possibilità di scoprire quanto quel giovinetto non fosse poi così sprovveduto, poiché in quelle note già troviamo le armonie del Mozart adulto.

Il programma prevede opere di rilievo quali Dixit e Magnificat (K193), la Missa Brevis (K49), la Sinfonia n. 6 (K43), il Te Deum (K141) di struggente bellezza e, visto il successo delle precedenti esecuzioni, verrà proposto il Magnificat “Of a Rose, a lovely Rose” per soprano, coro e orchestra di John Rutter, opera contemporanea dalla travolgente musicalità.

Orchestra dell’associazione Nova Amadeus

Il Coro Polifonico Concentus Vocalis ha sede a Roma ma nasce a Vallombrosa (FI) nell’agosto del 1998, in occasione di un concerto tenuto nell’omonima Abbazia cistercense al termine di un convegno sulla Policoralità della Scuola Veneziana del Cinquecento.

Nel 2000 si costituisce in Associazione Musicale e diviene membro della Associazione Regionale Cori del Lazio (A.R.C.L.).

Nel 2007 viene insignito dal Comune di Roma con il premio “Le Stelle della Cultura” per la sua attività in campo musicale e culturale. Nel 2007 e nel 2008 viene eletto dalla A.R.C.L. “Coro dell’Anno” per ben due volte, per la diffusione della cultura musicale tramite il Bollettino “Voci dal Coro” (2006), e per le sue numerose attività didattiche e concertistiche (2007).

Coro Polifonico Concentus Vocalis

Le prove del Coro si tengono il giovedi, dalle 20.00 a 22.30, presso la Parrocchia S. Maria Mater Ecclesiae in via Sciangai-angolo P.le Cina, nel quartiere Torrino Nuovo.

I nuovi candidati cantori sono ben accetti e gli interessati possono richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo posta@concentusvocalis.it