Il postino non suona più due volte

Immagini e situazioni che non hanno niente a che vedere con il celebre film americano del 1981, qui siamo nel 2021 nel bel mezzo di una pandemia mondiale, il COVID 19, che sta mietendo centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo.

L’Italia e gli altri Paesi in attesa di cure più performanti e soprattutto di un Vaccino hanno periodi di quarantena, distanziamento tra persone, l’uso di mascherine e il lavaggio frequenti delle mani.

E si, proprio il lavaggio delle mani e questo perché questo maledetto virus potrebbe trasmettersi anche toccando del denaro e per l’Ente Poste addirittura viaggiare attraverso le Raccomandate, con o senza ricevuta di ritorno, da qui la scelta di non consegnare più Raccomandate attraverso il postino, che appunto non suonerà più al citofono e si limiterà a mettere nella cassetta postale l’avviso per il ritiro presso l’ufficio postale più vicino.

Una doppia assurdità, la prima è che anche il piccolo avviso per il ritiro potrebbe essere stato toccato da un Portalettere positivo all’infame virus e la seconda è che molti uffici postali o sono chiusi o lavorano solo di mattina.

Quindi file allucinanti che fanno venir meno anche quelle distanze tra persone ritenute obbligatorie per evitare le pestilenziali goccioline, file di ore sotto il sole, la pioggia e il vento tutte cose che di certo non sono salutari per le persone anziane… Le quali, se non riceveranno danni dal Covid 19, di sicuro rischieranno di non farcela con questa, quasi incredibile, scelta di erogare in maniera pessima il servizio.

Le Poste quindi prima cercano di agevolare gli anziani con il pagamento delle pensioni e poi li ammazzano con le file per le raccomandate!

Quello ritratto è l’ufficio postale di via dei Narcisi a Centocelle.