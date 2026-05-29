Il Quarticciolo passa per l’impiego: inaugurato il Col Togliatti contro la disoccupazione

Roma Capitale ha inaugura il Centro di Orientamento al Lavoro nel quadrante est della città. È nato infatti il Col Togliatti, il nuovo sportello pubblico dedicato all’orientamento, alla formazione, al matching tra offerta e domanda di lavoro, all’accompagnamento al lavoro, che avrà sede in via Prenestina 510 (angolo via Palmiro Togliatti), negli spazi del Municipio Roma V, nel quartiere Quarticciolo.

Il nuovo centro sarà un punto di riferimento per i cittadini e le cittadine del IV e V Municipio e offrirà gratuitamente servizi di orientamento al lavoro di primo e secondo livello: matching tra domanda e offerta di lavoro, supporto nella redazione del curriculum vitae, colloqui individuali per la costruzione di percorsi professionali personalizzati, seminari tematici e attività formative dedicate alle tecniche di ricerca del lavoro.

Negli ultimi anni Roma Capitale ha inoltre sperimentato sportelli itineranti nei quartieri di Corviale e Tor Bella Monaca, nell’ambito del progetto “Territori a Disoccupazione Zero”, con l’obiettivo di avvicinare i servizi pubblici ai territori più fragili.

L’apertura del Col Togliatti rappresenta oggi un ulteriore passo in questa direzione, attraverso un presidio stabile e permanente. Presenti alla giornata anche tante realtà civiche sociali, sindacali, produttive del territorio e non solo.

“Il lavoro rappresenta la spina dorsale della dignità delle persone e della coesione di una comunità. In un quartiere come il Quarticciolo, segnato da numerose fragilità sociali, l’apertura di un servizio pubblico stabile, gratuito e radicato nel territorio non è un semplice intervento, ma un segno concreto della presenza delle istituzioni. Il Col Togliatti potrà svolgere un ruolo decisivo nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, accompagnando le persone attraverso percorsi di orientamento e formazione trasformando le potenzialità del quartiere in opportunità reali. In questi anni Roma è cresciuta e si è aperta a nuovi settori professionali. Il nostro obiettivo è che questo centro diventi il ponte tra la Roma che cambia e i cittadini del Quarticciolo, che hanno il diritto di cogliere le opportunità e i benefici di questa crescita”. Ha affermato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Nei quartieri più complessi troppo spesso le saracinesche pubbliche si abbassano e pezzi di offerta pubblica chiudono. Qui invece apriamo un servizio che resta, non un progetto temporaneo ma un presidio pubblico e gratuito che mette radici nel territorio. Un grazie per la disponibilità e l’impegno va senza dubbio anche al presidente del Municipio, Mauro Caliste”, ha aggiunto l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, che ha spiegato: “Il Col vive della relazione con il quartiere, con le associazioni, con le realtà produttive, con le scuole e con le famiglie. Vogliamo che questo luogo diventi uno spazio aperto, capace di costruire opportunità concrete, anche attraverso progetti dedicati alle competenze digitali e all’empowerment delle donne”.

“L’apertura del Col al Quarticciolo è una scelta importante, un servizio stabile che vogliamo mettere a disposizione della cittadinanza. In quartieri complessi come questo il pubblico non deve arretrare, deve esserci di più: più servizi, più presidi, più occasioni di incontro tra istituzioni e persone. Per questo è significativo che il centro apra proprio all’interno della sede municipale. Stiamo lavorando affinché le persone si sentano meno sole e più accompagnate dalle istituzioni con servizi accessibile e continui. Il Quarticciolo ha bisogno di opportunità e questo presidio va esattamente in questa direzione”, ha detto l’assessore alle Periferie, al Pnrr, Quarticciolo, Servizi Delegati e Decentramento Amministrativo Pino Battaglia.

“Siamo molto contenti ed orgogliosi di questo traguardo. Il lavoro che il Col porterà avanti in sinergia con il territorio e per la cittadinanza rappresenta un’opportunità concreta. Qui c’è un potenziale enorme, confermato anche dalla presenza ieri di molteplici realtà del terzo settore e che consentirà di attivare una proficua collaborazione. Credo molto nel lavoro di rete tra le realtà del territorio e il personale del Centro, per fare di questo luogo un punto di riferimento vero per l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento al lavoro.” Ha poi concluso il presidente del Municipio V Mauro Caliste.

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