Agenda del Parco 2023. Il quartiere Gordiani al Collatino (2)

Tornando in viale Venezia Giulia, all’angolo con via San Giusto incontriamo il Parco Domenico Taverna, 27.500 mq. Ristrutturato nel 1996, ospita imponenti gelsi, tigli, lecci e pioppi, giochi privati per bambini, un campo polivalente intorno e un gazebo in ferro con un’area attrezzata per i picnic.

Domenico Taverna, nato a Taurianova nel 1921, comandante squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Appio Nuovo, fu ucciso dalle Brigate Rosse il 27 novembre 1979 mentre si recava a ritirare l’auto in un garage di via Cherso 32. Fu colpito a morte con otto pallottole alla schiena, al torace e alle gambe.

Il mercato Ags Villa Gordiani

Su viale della Venezia Giulia, nel tratto in discesa che immette in viale della Serenissima, sulla destra c’è uno degli ingressi del mercato AGS Villa Gordiani, inaugurato nel 1994, dopo lunghi anni di interminabili lavori. L’ingresso principale è in via Rovigno d’Istria 28. All’interno, vicino all’ingresso di via Cherso, c’è anche una piccola libreria di book sharing.

La chiesa Santa Maria Addolorata

All’angolo tra via della Venezia Giulia e viale della Serenissima, incastonata in mezzo ad altissimi palazzi, sorge la chiesa di Santa Maria Addolorata, consacrata il 17 marzo 2001 dal cardinale Camillo Ruini. La moderna chiesa sostituisce quella realizzata nel 1954 su progetto di Giuseppe Zander.

Costruita tra il 1998 e il 2001, su progetto dell’architetto Tommaso Sbardella, ha un’unica navata a pianta quadrata: il presbiterio e l’ingresso sono collocati in due vertici opposti. Su un piano rialzato è posto il presbiterio, ove si trovano l’altare maggiore con un crocifisso ligneo e le vetrate di Mara Alessandri.

Le vie dell’Istria

Ben 124 vie e piazze di Roma sono intitolate a personaggi e toponimi istriani, fiumani e dalmati. Nel quartiere Villa Gordiani al Collatino numerose strade sono dedicate a città e località istriane: Buie, Rovigno, Dignano, Montona, Cherso, Lussimpiccolo, Albona, Pisino, ecc.

L’edilizia popolare, che si interrompe sui due lati di viale della Serenissima – sostituita da caseggiati intensivi che superano i dieci piani – riprende al di là di esso con la zona vera e propria del Collatino. Si tratta di una dignitosa borgata con un impianto risalente agli anni Quaranta.

