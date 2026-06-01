Il Verano oltre il culto, boom di visite per la Primavera 2026: in 1.700 alla scoperta del cimitero monumentale

Grande successo di partecipazione al programma delle visite guidate Primavera 2026 che si conclude domani 2 giugno, con la giornata interamente dedicata alla storia dell’Italia unita in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica.

Alle 1.561 persone che hanno partecipato alle visite che si sono svolte dal 9 al 31 maggio, si aggiungono i 212 prenotati per domani, superando così le 1.700 presenze complessive.

Sono state complessivamente 43 le visite guidate gratuite offerte, articolate in 9 giornate: tutti i sabati e festivi.

I temi hanno spaziato dall’itinerario dedicato alle Sette Arti al Verano, fruibile anche per persone con difficoltà motorie e genitori con bimbi in carrozzina e tradotto nella lingua dei segni con il supporto della sezione provinciale romana dell’Ente Nazionale Sordi a “E io me ne fregio!”, un evento in omaggio a Ettore Petrolini.

A novant’anni dalla morte, il legame di Roma con Petrolini, uno dei massimi interpreti della cultura romana, è ancora vivo.

Il ricordo dell’attore e drammaturgo, nel cimitero che custodisce le sue spoglie, si è rinnovato in alcune rappresentazioni itineranti proposte da interpreti della scena contemporanea: Daniela Balsamo, Sabina Barzilai e Maurizio Castè.

Per la prima volta, inoltre, sono state proposte visite guidate in bicicletta, che hanno consentito di percorrere in lungo e in largo il Verano, che è grande all’incirca come Villa Borghese. Inedito è stato anche il percorso sui protagonisti del mondo dello sport.

Un crescendo fino alla giornata conclusiva del programma di domani che, come già detto, sarà interamente dedicata alla storia dell’Italia unita nell’80° anniversario della Repubblica.

«Il successo crescente della partecipazione alle nostre visite guidate – dichiara Bruno Manzi, Presidente Ama S.p.A. – conferma l’interesse delle romane e dei romani per il cimitero Verano non soltanto come luogo di culto, ma come patrimonio culturale e naturalistico che intreccia le storie di persone comuni con quelle dei grandi che hanno fatto la storia di Roma e dell’Italia».

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