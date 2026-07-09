Inaugurato il nuovo playground di Parco Villa Fassini

È stato inaugurato stamattina, 9 luglio 2026, il nuovo playground di Parco Villa Fassini, in via Tiburtina 746, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, del Presidente del Municipio Roma IV Massimiliano Umberti, delle istituzioni del territorio e dei numerosi cittadini.

Un momento di grande emozione che i cittadini attendevano da tempo arricchito dalla presenza della Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che ha accompagnato la cerimonia con un momento musicale.

Il nuovo impianto sportivo, realizzato grazie a un finanziamento statale del Fondo Sicurezza pari a 63.457,96 euro, restituisce al quartiere uno spazio moderno, accessibile e inclusivo dedicato allo sport e all’aggregazione sociale. L’intervento ha previsto la realizzazione di un nuovo campo polifunzionale per basket e calcetto, una moderna pavimentazione sportiva, nuove attrezzature, recinzioni di protezione e percorsi accessibili alle persone con disabilità.

«Consegniamo alla cittadinanza un luogo rinnovato di sport, socialità e inclusione – dichiara il Presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti –. Questo intervento rappresenta un investimento concreto sulla qualità della vita dei nostri quartieri e un doveroso omaggio a una persona che ha dedicato la propria esistenza ai giovani e ai valori dello sport, una dedica speciale a Marcello Stella, simbolo del quartiere per la sua attività sportiva che ha permesso dal 1971 a tanti ragazzi di trovare un’alternativa alla strada e allo sbando».

Il playground è stato affidato alla Italpol Vigilanza che vigilerà sull’area nelle ore notturne grazie alla convenzione già in atto con il IV Municipio e ne gestirà l’apertura e la chiusura.

L’inaugurazione si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione di Parco Villa Fassini e delle aree verdi del Municipio Roma IV, che comprende interventi sul patrimonio arboreo, della realizzazione di una nuova area fitness e della futura installazione di sistemi di videosorveglianza grazie al progetto “Lazio Sentinel 2030”.

Decoro, spazi di aggregazione fruibili e sicuri, questi sono un diritto di tutte e di tutti e costituisce una condizione essenziale per migliorare la qualità della vita nei quartieri. Per questo continueremo a lavorare in sinergia con Roma Capitale, la Regione Lazio e le forze dell’ordine affinché il Municipio IV sia sempre più sicuro, vivibile e vicino alle esigenze della cittadinanza.

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