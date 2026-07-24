Incendio nella zona del Gazometro: residenti allarmati dalla colonna di fumo

Ancora un incendio nella Capitale. Dopo i numerosi roghi che nelle ultime ore hanno interessato diverse aree della città, nella tarda serata di venerdì 24 luglio un nuovo fronte di fuoco è divampato nella zona Ostiense, a ridosso del Tevere e a pochi passi dal Gazometro.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30, quando una densa colonna di fumo nero ha iniziato a levarsi dall’area verde adiacente al fiume, risultando visibile anche dai quartieri limitrofi.

Numerose le segnalazioni arrivate ai numeri di emergenza da parte dei residenti, preoccupati per l’intensità del rogo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area per evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente.

Secondo le prime informazioni, ad andare a fuoco sarebbero state sterpaglie, cumuli di rifiuti e alcuni giacigli di fortuna nascoste tra la vegetazione. Il fumo, particolarmente intenso, ha interessato gran parte del quadrante, destando apprensione tra gli abitanti della zona.

Al momento non risultano persone ferite né intossicate. Restano invece da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio.

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