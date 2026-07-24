Vasto rogo a Valleranello, esplosioni e colonna di fumo visibile in tutta Roma Sud

Un’imponente colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza, dall’Eur fino ai quartieri limitrofi di Roma Sud, e il suono distinto di violente esplosioni che hanno fatto scendere in strada decine di residenti allarmati. Un vasto incendio è divampato nella serata di oggi, 24 luglio, intorno alle ore 21:00, nella zona di via di Valleranello.

Stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, il punto d’innesco del rogo si collegherebbe ai locali di un ristorante della zona.

Il boato e l’allarme dei residenti

A far scattare la catena dei soccorsi sono state le decine di chiamate giunte al numero unico per le emergenze 112 da parte di abitanti della zona e automobilisti di passaggio lungo le arterie adiacenti.

Diversi residenti del quartiere riferiscono di aver udito chiaramente dei boati prima che le fiamme si levassero ad altezza uomo: l’ipotesi principale al vaglio è che all’origine delle deflagrazioni vi sia lo scoppio di alcune bombole all’interno della struttura della ristorazione.

In breve tempo le fiamme si sono estese all’intera area circostante, alimentando una nube scura che ha rapidamente avvolto il cielo del quadrante sud capitolino.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi

Sul posto è scattato un immediato e imponente dispositivo di emergenza:

Vigili del Fuoco: al lavoro con diverse squadre e autobotti per arginare l’avanzata del fuoco ed evitare la propagazione del rogo alle strutture adiacenti;

Forze dell’ordine: pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e dei Carabinieri sono impegnate nel mettere in sicurezza il perimetro, gestire le deviazioni al traffico veicolare e avviare i primi accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non si registrano feriti né intossicati, proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area.

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