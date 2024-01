Incidente sulla Prenestina, scontro tra moto e bici: Morto 42enne

Sale a otto il bilancio delle vittime della strada a Roma dall’inizio dell’anno.

Nella serata di ieri Martedì 23 Gennaio 2024, intorno alle ore 21.00, un motociclista di 42 anni è deceduto in seguito a un incidente avvenuto in via Prenestina all’altezza del civico 33.

Secondo quanto appreso, l’uomo era in sella alla sua moto Yamaha quando ha perso il controllo del mezzo per tentare di evitare una bicicletta condotta da un uomo del Bangladesh, di 41 anni.

Fatele l’impatto. Il conducente della moto è morto poco dopo. Il ciclista, invece, caduto anche lui dal suo mezzo è stato portato all’ospedale San Giovanni in codice giallo e sarà sottoposto ai test di alcol e droga.

Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti del V gruppo Prenestino. Sequestrati i due mezzi.