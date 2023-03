Istituto Comprensivo Deledda/Pavoni ancora senza risposte e interventi

Dopo le ripetute segnalazioni fatte al V municipio per la messa in sicurezza dello spazio antistante l’Istituto Comprensivo Deledda/Pavoni di via Filarete, non sono arrivate risposte contenenti l’intenzione di procedere alle lavorazioni necessarie sia per i pochi metri quadri dissestati di pavimentazione in lastre di porfido davanti l’ingresso e sia per l’installazione di una idonea segnaletica verticale luminosa e ad intermittenza atta a limitare la velocità degli automezzi e sia a segnalare la presenza di plessi scolastici e bambini in attraversamento.

Purtroppo ci hanno segnalato che nonostante l’investimento di una bimba di sei anni avvenuto all’inizio dell’anno scolastico che ha riportato danni fisici che richiedono ancora cure riabilitative, nessun provvedimento è stato adottato dall’amministrazione.

Da qui l’ultima segnalazione da parte del Comitato Genitori Delidda/Pavoni accompagnata da oltre 500 firme che segue la prima del 22 novembre 2022, la seconda del 27 gennaio 2023, la terza del 7 febbraio e la quarta, quella con le oltre 500 firme, del 2 marzo.

Ci domandiamo quante altre segnalazioni dovranno fare quei genitori per vedere installata la segnaletica richiesta e la sistemazione della pavimentazione sconnessa all’entrata dell’importante plesso scolastico.