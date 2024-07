Italia Nostra Roma: “Tutelare la Torre e l’area tra Viale Togliatti e Via Casilina

Italia Nostra Roma – in un comunicato – chiede di tutelare e valorizzare l’area tra Viale Togliatti e Via Casilina e di delocalizzare l’impianto di trasferenza di rifiuti non domestici ivi presente ed il ripristino della pineta che circondava la torre.

“Nel territorio del Municipio 7 di Roma Capitale è presente un’area, adiacente a quella del futuro Parco archeologico di Centocelle, di forma triangolare e compresa tra Via dei Romanisti, Viale Palmiro Togliatti e Via Casilina fino a piazza Sor Capanna, di notevole interesse storico, archeologico e paesistico. Si tratta di un’area caratterizzata dalla presenza della Torre di Centocelle, detta anche Tor San Giovanni e “Torraccia”, nella quale nel 1859 fu rinvenuto l’importante sepolcro degli Haterii.

Si tratta di un’area destinata a verde dal vigente PRG di Roma Capitale, il quale la classifica anche come componente della Rete Ecologica. Una fascia profonda 150 metri su viale Togliatti è altresì tutelata da vincolo paesistico.

Mentre la fascia su via Casilina è già stata attrezzata a verde pubblico, tra la Torre di Centocelle e viale Togliatti è invece presente un’area che risulterebbe di proprietà ATER Roma, oggi impiegata per la trasferenza di rifiuti non domestici, presumibilmente per conto di AMA spa.

L’attuale utilizzo dell’area in oggetto non risulta essere compatibile con le prescrizioni del vigente strumento urbanistico di Roma Capitale e con i vincoli di tutela paesistica vigenti, e risulta altresì essere in contrasto con le necessarie esigenze di tutela e valorizzazione dell’area medesima, la quale costituisce peraltro un’area di collegamento fisico tra la Torre di Centocelle e l’area del futuro Parco archeologico di Centocelle.

Con una nota indirizzata a Roma Capitale e alla Soprintendenza, Italia Nostra Roma ha chiesto quindi a Roma Capitale di verificare detta situazione e di provvedere alla delocalizzazione dell’attività di trasferenza di rifiuti oggi presente, per poter quindi procedere alla necessaria valorizzazione ambientale dell’area in questione, da attrezzare a verde pubblico con piantumazione di alberi.

Italia Nostra Roma ha chiesto altresì di provvedere al ripristino della pineta attorno alla Torre di Centocelle, oggi purtroppo pressoché scomparsa, sebbene la Torre e il quadrilatero di pini circostante siano state tutelate dal vincolo monumentale fin dal 1923.

