Il Comune di Roma sugli abbattimenti alberi a carattere d’urgenza

I tantissimi alberi abbattuti a Colli Aniene e in altre parti della città hanno sollevato una vera protesta di molti residenti. Il nostro parere lo abbiamo espresso in diversi articoli . Per completare l’informazione, in modo che chiunque possa farsi un’idea di quello che sta succedendo, vi riportiamo il comunicato di Roma Capitale pubblicato ieri dopo i nostri articoli.

Detto comunicato, per quanto riguarda Colli Aniene, precisa solo i motivi dei tagli effettuati su viale Palmiro Togliatti mentre tutto quello che è avvenuto nei parchi e nelle strade del quartiere non viene citato. Il comunicato quindi non risponde alla domanda dei cittadini che si chiedono se quegli alberi potevano essere salvati con un’adeguata cura che, probabilmente, sarebbe costata meno della rimozione.

Il comunicato

«Abbattimenti alberi a carattere d’urgenza – Il Dipartimento Tutela Ambientale comunica che, nel rispetto dell’art. 32 comma 2 del Regolamento del Verde, sono stati effettuati i seguenti interventi di abbattimento a carattere d’urgenza.

Ubicazione: viale Palmiro Togliatti da civ. 1493 a circa civ. 1091

Caratteristiche botaniche e dati biometrici dell’alberi abbattuti: 20 pinus pinea

Ragioni che hanno condotto all’abbattimento: A tutela della pubblica incolumità – rischio schianto

Data di esecuzione dell’abbattimento: dal 01.04.2025 al 04.04.2025

Modalità di intervento (APPALTO): Intervento condotto direttamente dalla ditta in Appalto.

Ubicazione: Via Sabotino

Caratteristiche botaniche e dati biometrici dell’albero da abbattere:

N. 2 robinie Pseudoacacia e n.1 Quercus ilex

Ragioni che hanno condotto all’abbattimento: alterazioni strutturali gravi.

Detti abbattimenti saranno effettuati in coerenza con la tutela della pubblica incolumità

Modalità d’intervento: affidamento

Bersaglio: manufatti strade altamente frequentate, emergenze archeologiche, parco pubblico, Frequentazione alta.

Ubicazione: Via Pianeta Terra

Caratteristiche botaniche e dati biometrici degli alberi in previsione di abbattimento: n°1 PINUS

Ragioni che hanno condotto all’abbattimento: Pianta pericolante

Data di esecuzione dell’abbattimento: 01/04/2025

Modalità di intervento (economia/affidamento): Intervento condotto in Economia dal Servizio Giardini

Gli alberi abbattuti saranno sostituiti entro un anno dall’abbattimento come disposto dall’art. 41 del Regolamento del Verde.

Tutto il materiale informativo di dettaglio è presente agli atti di questo Dipartimento Tutela Ambientale.»

