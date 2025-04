Marconi: la segue sotto casa e tenta di violentarla nell’ascensore

Era appena tornata a casa, come ogni sera. Forse stanca, forse con la mente ancora immersa nei pensieri della giornata. Ma appena varcata la soglia del palazzo, tutto è cambiato. Un’ombra l’ha seguita, silenziosa e rapida. Un giovane sconosciuto, occhi puntati su di lei, ha atteso il momento giusto per colpire.

Quando le porte dell’ascensore si sono chiuse, il terrore ha preso il sopravvento. L’uomo l’ha bloccata, cercando di immobilizzarla. Il respiro della donna si è fatto corto, il cuore ha iniziato a martellare nel petto. Poi, un urlo. Forte, disperato.

Un grido che ha squarciato il silenzio della notte e ha richiamato i vicini. Qualcuno ha spalancato una porta, qualcuno è corso giù per le scale. Il boato di passi improvvisi ha fatto scattare qualcosa nell’aggressore: la paura di essere scoperto. E così, in un lampo, ha mollato la presa ed è fuggito.

La caccia all’uomo

Da quella notte, la polizia è sulle sue tracce. Gli agenti del Commissariato San Paolo e della Squadra Mobile hanno setacciato la zona, ascoltato testimoni, analizzato ogni dettaglio del racconto della vittima.

Ancora sotto choc, la donna ha cercato di ricostruire il volto di chi l’ha assalita, descrivendo ogni particolare che potesse aiutare a identificarlo.

Ma c’è di più: le telecamere di sorveglianza di viale Marconi potrebbero aver registrato gli attimi cruciali. L’arrivo furtivo dell’aggressore, la sua fuga precipitosa.

Un’ombra in movimento tra le luci fioche della notte. Gli inquirenti sperano che proprio quei fotogrammi possano fornire l’indizio decisivo per rintracciarlo.

Ferite e paura: l’incubo non è finito

Oltre allo shock emotivo, la donna ha riportato lesioni superficiali al collo e al volto. Segni lasciati da una presa violenta, forse dalle unghie, forse da un’arma da taglio.

Il sospetto che l’aggressore fosse armato di coltello è ancora aperto. Dopo il soccorso da parte del personale ARES 118, la vittima è stata medicata in ospedale, ma il trauma di quella notte non si cancellerà facilmente.

Un’emergenza silenziosa

Questa aggressione non è un caso isolato. Solo nel 2024, a Roma sono state denunciate circa 500 violenze sessuali. Ma i numeri reali potrebbero essere ancora più alti, perché tante donne scelgono di non denunciare, per paura, per vergogna, per la certezza di non essere credute.

Nel quartiere l’allarme è alto. Ogni donna che rientra a casa da sola ora lancia uno sguardo dietro le spalle, ogni ombra sembra più minacciosa. Intanto, la caccia all’uomo continua. Perché chi ha seminato il terrore in quella notte di primavera non può restare impunito.

