Certamen latinum “Vittorio Tantucci” XIII Edizione

Il 12 aprile 2025, ore 9.30 – 13.00, all’Università LUMSA (Libera Università “Maria Santissima Assunta”) Aula Magna “Santa Caterina da Siena” Borgo Sant’Angelo, 13 – Roma, la XIII edizione del “Certamen latinum Vittorio Tantucci”.

Il Convegno di studio è organizzato da “Ecole Instrument de Paix Italia e da Accademia Italiana di Poesia ai sensi del protocollo d’intesa EIP-MIM. Il Convegno si propone di promuovere un approfondimento della lezione dei classici, nella prospettiva della pace come valore universale. Il Certamen è dedicato a Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia e d’Europa.

L’ordine dei lavori

Alle ore 10.00 introduce Maria Pia Baccari già Professore di Istituzioni di Diritto Romano Università Lumsa Roma.

E’ stato invitato il Prof. Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito.

E’ stata invitata la Dott. Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con la coordinazione di Anna Paola Tantucci, Presidente Nazionale E.I.P. Italia, seguiranno gli interventi dei membri delle Giuria: Elio Pecora, Poeta e critico letterario, Piergiorgio Parroni, Professore emerito di Filologia classica dell’Università “La Sapienza“ di Roma e Presidente della Giuria sezione docenti e studiosi della lingua latina e studenti delle scuole secondarie di II grado, Antonio Marchetta, Professore di Lingua e Letteratura Latina dell’Università “La Sapienza” di Roma, Giovanni Vinciguerra, Direttore della rivista “Tuttoscuola”, Anna Piperno, già Dirigente tecnico Ministero dell’Istruzione e Membro della Giuria, Arduino Maiuri, Esperto in cultura classica

Premiazioni

Ore 11.30 – Premio “Vittorio Tantucci” per la diffusione della cultura classica 2025 a Emanuela Andreoni Fontecedro per gli alti meriti acquisiti nell’attività di studio e ricerca come Ordinario di Letteratura Latina presso l’Università di Roma Tre.

Ore 12.00 – Premiazione Certamen “Vittorio Tantucci” 2025 per docenti e studiosi della lingua latina.

Ore 12.30 – Premiazione del Certamen “Vittorio Tantucci” 2025 per studenti delle scuole secondarie di II grado con insegnamento della lingua latina

Sezione biennio (Secondo Premio Nazionale e Terzo Premio Nazionale)

Sezione triennio Primo Premio Nazionale, Secondo Premio Nazionale, Terzo Premio Nazionale e Menzione d’Onore Speciale.

I vincitori del Certamen Vittorio Tantucci

Ecco i nomi dei vincitori del Certamen Vittorio Tantucci XIII edizione

Primo Premio Nazionale – Liceo Classico ”G. Mameli” (IIS Salvini) Roma. DS Paolo Pedullà. – DOCENTE REFERENTE Roberta Caradonna, alla classe VE per il poema multimediale Si vis pacem, para pactum

Secondo Premio Nazionale ex aequo – Liceo Scientifico ”G. Pellecchia” Cassino (FR). DS Salvatore Salzillo – DOCENTE REFERENTE Anna Maria Pescosolido, alla classe IVD per il poema in latino/italiano in 3 atti con Bibliografia di autori classici De pacis umbra cis Paradisum

Secondo Premio Nazionale ex aequo – Liceo Scientifico ”A. Labriola” Roma. DS Margherita Rauccio – DOCENTE REFERENTE Isabella Martiradonna, a Matteo Girolami, Viola Brencoli e Beatrice Alfonsi (classe IIIA) per l’elaborato multimediale in prosa latino/italiano Somnium Pacis

Terzo Premio Nazionale ex aequo – Liceo Classico ”Cornelio Tacito” Roma. DS Patrizia Chelini – DOCENTE REFERENTE Arduino Maiuri, a Giorgia Navarra e Alessandro Pizzuto (classe 5B) per il componimento in prosa Hodie Futuris Saeclis

Terzo Premio Nazionale ex aequo – Liceo Classico ”P.A. Guglielmotti” Civitavecchia (RM) . S Roberto Ciminelli – DOCENTE REFERENTE Paola Pizzo, a Giuseppe Galeotti (classe IVA) per il carme (metrica distico elegiaco) De pacis fragiliate.

Menzione d’Onore

Liceo delle scienze umane e musicale “Santa Rosa di Viterbo” Viterbo, a Mattia Fanelli (classe 3EU) per il componimento in prosa De pretiosa pace

Viterbo, (classe 3EU) per il componimento in prosa Liceo Classico “Lanza – Perugini” Foggia a Francesco Guerra (classe IVA) per il componimento in poesia Carmen Bucolico

Foggia (classe IVA) per il componimento in poesia Liceo Classico “D. De Ruggieri” Massafra (TA) a Michele Bianco (classe VE) per il poema Ultra silentium

Massafra (TA) (classe VE) per il poema IISS “Leonardo da Vinci” Niscemi (CL) a Salvatore Vicino (IV liceo classico) per il componimento in poesia Pacis Aura

Primo premio nazionale – sezione docenti e studiosi di lingua latina

Prof. Mauro Pisini per il carme Guttatim. Res meditantibus occurrunt

Vittorio Tantucci

Vittorio Tantucci: nasce a Marsciano in Umbria nel 1915, compie gli studi superiori a Firenze presso il Collegio “La Querce” con il ruolo di precettore, studia all’ Università di Bologna dove si laurea in Lettere classiche e conosce Eugenia Bruzzi che diventerà la compagna della sua vita e la sua collaboratrice per i libri di latino. A lei “tibi dilectissima coniunx animae dimidium meae” dedica nel 1944 La Sintassi latina, pubblicata dalla Casa Editrice Licinio Cappelli di Bologna, la prima sintassi del dopoguerra che si afferma rapidamente in tutto il paese e sostituisce i testi fino ad allora più diffusi, lo Zenoni e il Rubrichi. Per il rigore scientifico, l’insuperata chiarezza espositiva della parte teorica e per l’efficacia degli esercizi, è accolta con grande favore anche all’estero, e nessuno pensa che possa trattarsi dell’opera di uno studioso di appena 29 anni. Raggiunge l’apice del successo con la sintassi latina Arethusa diffusa anche in America, Germania, Svizzera e persino in Africa ad opera del presidente del Senegal, l’umanista Senghor, che ne fu un estimatore. A Bologna nascono Anna Paola e Andrea. Nel 1955 si trasferisce a Roma dove nasce il terzo figlio Enrico. Collabora all’Università di Roma “La Sapienza” con il professor Enzo Marmorale, illustre latinista. Fra i numerosi riconoscimenti post mortem ha ricevuto la medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione e la medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica per i benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte, conferitagli dal Presidente Giuseppe Saragat. Altre sue opere sono: Nova Maia, Aurea Roma, Urbis et orbis lingua, Ad Altiora , Analisi Logica, Il mio primo libro di latino, tutte edite dalla Poseidonia, Bologna. Nel 2022 è uscito l’ultimo aggiornamento che l’Editore Mondadori Educational ha voluto intitolare Quae manent, a significare i valori universali della cultura classica, versione più ricca, più digitale, con la curvatura all’Insegnamento dell’educazione civica, “civis sum” nella società romana.

LUMSA (1939-2025) – www.lumsa.it. La Libera Università Maria Santissima Assunta è una Università italiana non statale, di ispirazione cattolica, istituita nel 1939. Promuove l’indagine della verità mediante lo studio e la ricerca, per il bene comune; favorisce la cura e la diffusione del sapere; persegue l’educazione integrale della persona e la difesa della comunità umana, il dialogo interculturale e interreligioso; prepara le nuove generazioni ad un inserimento consapevole nel mondo dell’insegnamento, del lavoro, delle professioni e all’assunzione di responsabilità nella società; incentiva la pace e la cooperazione universitaria tra i popoli.

E.I.P. Italia (1972-2025) – www.eipitalia.it – www.eipformazione.com. Sezione Italiana dell’ONG Internazionale Ecole Instrument de Paix si prefigge di favorire e promuovere l’insegnamento dei Diritti dell’Uomo e della pace mondiale per mezzo della scuola, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento, seminari di studi per studenti, docenti e dirigenti volti ad una corretta metodologia per l’insegnamento dei diritti umani. Ha una rete di 1098 scuole associate in Italia. Ha ricevuto il I° Premio per i Diritti Umani UNESCO – Prix Comenius pour la pédagogie de la paix.

ACCADEMIA ITALIANA DI POESIA – www.accademiaitalianadipoesia.it – Ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio letterario, artistico, culturale e sociale mediante studi, ricerche e azioni di sostegno a studiosi e artisti con premi, manifestazioni, spettacoli, seminari di studio e con la pubblicazione delle opere.

Componenti EIP Italia Giuria per la sezione studenti; Anna Paola Tantucci – Agata Gueli – Anna Paudice – Sandra Perugini Cigni – Francesco Rovida. Il Servizio accoglienza è dell’IIS Domizia Lucilla Roma (DS Prof. Adalgisa Maurizio)

