A Tor Tre Teste non ci facciamo mancare nulla, fortunatamente

Tor Tre Teste è comunque un bel quartiere. Abbiamo un grande parco pubblico, abbiamo la chiesa Dio Padre Misericordioso, abbiamo un grande piazzale adiacente la chiesa, abbiamo le vie limitrofe che l’abbracciano.

Anche il Dipartimento Cultura di Roma Capitale U.O. Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo e Cinetelevisive Servizio Autorizzazioni Riprese Cinematografiche e Fotografiche ci ha informato che la Lux Vide S.p.A. effettuerà dal 1 aprile al 4 aprile 2025 le riprese cinematografiche per la realizzazione della fiction intitolata “Chiaroscuro” in via Francesco Tovaglieri, via Gaetano Ermoli, via Luigi Gadola e in largo Serafino Cevasco.

Il 1 aprile non abbiamo ricevuto visita da parte della Lux Vide S.p.A, ma abbiamo trovato tanti segnali di sosta vietata, tanti avvisi con richiesta di liberare i parcheggi lungo le strade interessate alle riprese.

Dalle prime ore del mattino del 2 aprile sono arrivate macchine, furgoni, pulmans passeggeri, maestranze varie e tante comparse per la realizzazione della fiction.

Nella tarda mattinata e nel pomeriggio le riprese hanno interessato la chiesa Dio Padre Misericordioso e questa sera sarà interessato il palazzo di via Luigi Gadola adiacente la chiesa.

Una nostra amica ci ha riferito che largo Serafino Cevasco sarà interessato domani.

Abbiamo più volte chiesto informazioni più dettagliate a varie persone incontrate, ma nulla è trapelato.

