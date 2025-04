Ancora la “truffa dello specchietto”: arrestati due uomini a Tor Vergata

Hanno tentato di mettere in scena l’ennesima “truffa dello specchietto”, ma questa volta i Carabinieri erano lì, pronti a fermarli.

Due uomini, un 27enne e un 53enne, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a Roma, in zona Tor Vergata, con l’accusa di tentata truffa aggravata.

Il piano: un finto incidente e 200 euro di risarcimento

La dinamica è sempre la stessa: i due uomini, a bordo di un’auto a noleggio, stavano percorrendo via Casilina, all’altezza dell’incrocio con via Santa Maria delle Quinte.

Quando hanno individuato la loro vittima – un automobilista in transito – hanno simulato un impatto con lo specchietto della loro auto, facendo credere al conducente di aver provocato un danno.

Convinto di essere in torto, l’automobilista ha accostato. Ed è lì che i due malviventi hanno messo in atto la seconda parte del piano: chiedere un risarcimento immediato di 200 euro in contanti, per evitare presunti problemi con l’assicurazione.

L’intervento dei Carabinieri: truffa sventata in diretta

A rovinare i loro piani, però, c’erano i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, che in quel momento stavano effettuando un servizio perlustrativo in zona.

Notando la scena e riconoscendo i due truffatori – già noti per reati simili – i militari sono intervenuti bloccando il tentativo di raggiro in flagranza di reato.

Raccolta la denuncia della vittima, gli agenti hanno arrestato i due uomini, portandoli in tribunale per la convalida del fermo.

Un fenomeno ancora diffuso: attenzione alla “truffa dello specchietto”

La truffa dello specchietto è un raggiro ancora molto diffuso, soprattutto nelle grandi città.

Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: i truffatori simulano un urto con il loro specchietto retrovisore, accusano l’automobilista di averli danneggiati e cercano di convincerlo a pagare subito un risarcimento in contanti, evitando così di coinvolgere l’assicurazione.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.