Incontro su “Partecipazione, Cittadinanza, Beni Comuni”

Mercoledì 9 aprile alle ore 17,30 in via Lazzaro Spallanzani 1, il Centro Sociale Anziani di Villa Torlonia organizza un incontro pubblico sul tema “Partecipazione, Cittadinanza, Beni Comuni”, con l’intervento di numerose personalità.

Maggiori dettagli nella locandina.

