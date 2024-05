IV Municipio – Avviata indagine di mercato per i soggiorni estivi anziani 2024

Con un Avviso Pubblico della Direzione Socio-Educativa, il IV Municipio intende avviare un’indagine esplorativa per conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali Organismi economici interessati per la realizzazione di soggiorni estivi per il periodo che va dal 08/07/2024 al 02/08/2024 rivolti ad anziani autosufficienti residenti nel territorio di età superiore a 65 anni. La comunicazione ha carattere esclusivamente esplorativo, volta a consentire alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali da parte della stazione appaltante nei confronti degli Operatori economici partecipanti.

Lo scopo è quello di offrire agli anziani di età oltre i 65 anni del territorio del IV municipio soggiorni giornalieri al mare in un lido del litorale romano per favorire la socializzazione e permettere, soprattutto agli anziani economicamente più fragili di godere di un periodo di relax e divertimento. I destinatari saranno almeno 160 anziani residenti nel territorio del Municipio Roma IV. Sarà successivamente pubblicato l’avviso per la cittadinanza corredato di relativo modulo di richiesta di partecipazione. Gli anziani rappresentano una componente significativa nel territorio del IV Municipio, molte sono le famiglie mononucleari composte da soli anziani, gli ultrasessantacinquenni soli nel 2023 erano 12.917, famiglie che sono a rischio di esclusione sociale anche a causa del livello socio-economico non particolarmente elevato impossibilitati ad avere momenti di svago.

Logistica: – servizio trasporto/navetta A/R con pullman GT per il trasporto degli anziani dai punti di raccolta (determinati dall’amministrazione in funzione delle residenze dei partecipanti e che pertanto potrebbero non essere sempre gli stessi di settimana in settimana, idealmente presso i centri anziani del territorio) ad uno stabilimento balneare romano per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì nel periodo 8/7/24-2/8/24. Indicativamente partenza dal primo punto di raccolta alle 8:00 e partenza dallo stabilimento per

il rientro alle 17:00. Sul pullman dovrà essere presente un assistente che possa aiutare gli anziani in caso di necessità. Figura che può coincidere con un animatore.

– fornitura di un Servizio Spiaggia comprensivo di un ombrellone (max 2 anziani per ombrellone), sedie sdraio/lettini in numero adeguato ai partecipanti;

– l’erogazione di un pasto completo da consumarsi presso la struttura ospitante;

– una merenda pomeridiana (una bibita e uno snack o gelato) da consumarsi presso la struttura ospitante.

Attività ricreative

L’intrattenimento/animazione e attività di benessere almeno 4 ore al giorno (es. aquagym, gioco delle bocce sulla spiaggia, balli di gruppo, yoga etc.) da dividere in turni e alternare nel corso della settimana così da offrire un servizio diversificato.

Se tutto procederà positivamente, anche per l’estate 2024 i nonni e le nonne del IV municipio potranno godersi le spiagge del litorale romano.

