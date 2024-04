Ivan Talarico, Luisa Merloni e Giulia Ananìa per “Boni come er Pane”_Speciale “Buon Natale Roma!”

Domenica 21 Aprile 2024 alle ore 20:00 dar Ciriola (Via Pausania, 2/A – Pigneto) torna l’appuntamento mensile con “Boni come er pane”, la rassegna storica che celebra la bellezza della condivisione a Roma, ideata e diretta dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa in collaborazione con Le Civico e dar Ciriola.

Ospiti dell’evento: l’artista Ivan Talarico, in televisione più volte ospite di Fiorello a “Viva Rai2”, nonché ospite di Valentina Cenni e Stefano Bollani a “Via dei Matti n.0”. Ma, soprattutto, Ivan è un personaggio inventato da Ivan Talarico che da anni scrive e interpreta spettacoli teatrali, reading e concerti portandoli in scena in giro per l’Italia. Un artista prezioso e raro che, in parallelo ai suoi spettacoli, si occupa di fare resistenza poetica e culturale in Città da oltre venti anni.

Luisa Merloni la conosciamo per i suoi monologhi a “Propaganda Live”. Amatissima dal grande pubblico riempie, con il suo ultimo spettacolo “Anzian Prodige!”, i teatri come fossero stadi. Luisa è una penna comica e amara irresistibile che si ama dal primo istante.

dar Ciriola spalancherà le finestre per riempire la piazza e far godere il pubblico regalando un monumento unico, tra i più belli di Roma: gli artisti che popolano questa Città.

Nel corso dell’evento: canzoni onomatopeiche, poesia in libertà, racconti di gavette nei teatri cantina, escamotage di sopravvivenza per chi è artista a Roma, frammenti di spettacoli teatrali amatissimi dal pubblico… ma anche pillole a sorpresa e libri a venire. Gli ospiti saranno intervistati, cantando, da Giulia Ananìa. E’ prevista un’incursione speciale dell’attore Davide Marinacci .

Non mancherà anche un omaggio alla grandissima Gabriella Ferri, della quale in questi giorni ricorrono i 20 anni dalla sua scomparsa.

Saranno proiettate le illustrazioni dell’artista Federico Russo.

L’ingresso è libero per tutti gli amanti della musica e di Roma.

L’evento si svolgerà sotto il motto “Più semo, meglio stamo”, promettendo un’atmosfera di condivisione e gioia.

INFO

Domenica 21 Aprile 20.00

dar Ciriola |Via Pausania, 2/A – Pigneto|

INGRESSO LIBERO

Ufficio stampa e Organizzazione

Le Civico, lecivico@gmail.com

Video Ivan Talarico da Fiorello

https://www.youtube.com/watch? v=kTQ64lh-dU8

Video Luisa Merloni Propaganda Live

https://www.youtube.com/watch? v=70OuE-6t46M

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati