La città dell’Apocalisse

Soggetto e sceneggiatura dello stesso regista, in collaborazione con Paolo Giordano, Francesca Archibugi, e Francesco Piccolo. La fotografia, efficacemente pittorica e volutamente straziante, è di Luca Bigazzi.

“Siccità”, visto ieri sera presso il cinema Caravaggio con gli amici del Cinecircolo romano, è un film che crea intenzionalmente disagio e brutti pensieri nello spettatore, perché lo riporta ai giorni più tristi e bui della pandemia, aggravata e resa ancora più angosciante e avvilente dalla sua concomitanza con uno degli effetti più spiacevolmente palpabili dei cambiamenti climatici: la siccità.

Una siccità che a Roma (città nella quale si svolgono e s’intrecciano le differenti storie narrate nel film) dura ormai da tre anni.

La sete, e la conseguente ricerca dell’acqua (con i prevedibili fenomeni di accaparramento e di speculazione), unita ad una strana e del tutto nuova epidemia, caratterizzata sintomatologicamente da letargia e febbre alta, e trasmessa all’uomo dalle blatte (che invadono strade e case, penetrando e insediandosi in tutti i quartieri e in tutte le case, senza alcuna distinzione a livello sociale), cambiano e/o accentuano i lati oscuri e riprovevoli della psiche e dei comportamenti degli individui.

Individui (non più persone, ormai) arroganti, prepotenti, pronti all’inganno e al tradimento, così come alla violenza e alla menzogna quali forme abituali di scambio sociale e familiare: uomini e donne profondamente delusi dalla vita e costretti a lavori ripetitivi e alienanti; giovani che hanno perso ogni illusione e ogni speranza nel futuro (se mai l’hanno nutrita) e che neanche in famiglia trovano ascolto e considerazione; assenza totale di tenerezza e di amore, surrogati da rapporti basati su uno scambio sessuale condizionato e modellato dalla rete; una città, Roma, irriconoscibile, nella quale perfino il Tevere è ormai ridotto ad un ammasso di fango secco e melmoso; una città che è ormai diventata un’enorme degradata periferia, una giungla dove ci si muove e si vive all’insegna dell’antico motto “homo homini lupus” e dove la convivenza è diventata una sorta di “bellum omnium contra omnes”; una città che, lungi dall’essere il luogo della grande bellezza, è diventata la metafora di un mondo dominato e sregolato da un turbo capitalismo iperconsumista e omologante eguale a quello preconizzato e descritto mezzo secolo fa da Pasolini; una città, infine, che assomiglia moltissimo alla allucinante e sconvolgente e irriconoscibile Lisbona che fa da sfondo al terribile romanzo capolavoro di José Saramago, “Cecità”.

È questo il mondo, molto vicino purtroppo alla realtà attuale e prossima ventura, descritto nel film di Virzì, un film apocalittico che crea disagio, anche nei momenti nei quali prevale l’ironia, un’ironia amara e sconsolata; un disagio che si avverte anche nei passaggi nei quali prevale un barlume di umanità. Un film ben fatto, apprezzabile su tutti i molteplici aspetti: regia, sceneggiatura, fotografia, commento musicale. Ottima l’interpretazione dei numerosi attori e attrici, tra i quali prevalgono nomi di grande esperienza come Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea.

Un film angosciante, è vero, ma da non perdere assolutamente.