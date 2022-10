La decima edizione di Maker Music 2022

In occasione di Maker Faire Rome – European Edition 2022, giunto alla decima edizione, Maker Music, l’area tematica dedicata alla musica, propone un viaggio nel suono attraverso un innovativo Soundscape, un paesaggio sonoro che mette in relazione creatività musicale, arte visuale e tecnologia con performance immersive multidirezionali affidate a NAIP, Teho Teardo, Cliché e Samuel, con la direzione artistica di Andrea Lai.

Suono, luci e video arte si incontrano in una creazione simultanea che unirà in sincrono musica, e immagini in uno spazio unico, una scenografia contemporanea che ospiterà una performance in cui il pubblico – fisicamente al centro della scena – verrà attraversato e avvolto dal suono e dalle immagini, per un’esperienza sensoriale nata dal dialogo creativo tra gli artisti.

Con la curatela di Andrea Lai, Soundscape sarà un’esperienza con al centro il pubblico (100 posti) avvolto a 360° da performance musicali dal vivo – aumentate dalle creazioni video e light design di Studio Clichè, in un dialogo multi-artistico fra linguaggi contemporanei – distribuite nello spazio su un impianto audio intorno al pubblico.

Un’immersione che darà vita ad un nuova modalità di esperienza di musica dal vivo, divergendo dall’idea stessa di concerto e trasformandola: non più frontale palco pubblico, ma multidirezionale, come le stesse performance che prenderanno forma nello spazio di Maker Music.

Soundscape è un organismo composto da suoni, pixel e luci che riceverà, trasmetterà ed elaborerà le suggestioni degli artisti che lo generano. Una rete di impulsi che avvolgerà lo spettatore in uno spazio vivo e immersivo, un viaggio onirico tra le arti che si fondono in un unico linguaggio universale, ancestrale con al centro il pubblico – Studio Clichè.

A sperimentare per la prima volta l’inedito live multi-linguaggio, ospiti di Maker Music 2022, saranno NAIP, Teho Teardo, Studio Cliché e Samuel che proporranno performance nate dal dialogo creativo che li ha visti a confronto ognuno con il proprio elemento artistico e musicale. Non a caso si tratta di artisti che, già in passato, hanno sperimentato linguaggi e mezzi differenti, unendo suoni, musica e sonorità con nuove tecnologie e forme d’arte differenti.

Ospite di Maker Music il 7 ottobre ore 14.00, Teho Teardo propone un live accompagnato dal suo quartetto d’archi.

Ospite di Maker Music l’8 ottobre ore 14.00, NAIP propone una performance musicale con elementi teatrali, pensata per intrattenere e far riflettere il pubblico.

Ospite di Maker Music il 9 ottobre Samuel 14.00, propone un suo live elettronico pensato per l’occasione nel quale si alterneranno elettronica, pop, parti cantate e parti strumentali.

Soundscape sarà abitato da performance immersive tutti i giorni dal 7 al 9 ottobre dalle 13.00 alle 19.00. Per assistere alle performance delle ore 14.00 di NAIP, Teho Teardo, Studio Cliché e Samuel è obbligatoria la prenotazione tramite sito: www.makerfairerome.eu/it.

Samuel, NAIP e Teho Teardo hanno dato vita alle loro performance immersive dialogando con Studio Cliché il gruppo di video artisti da sempre impegnato nello sperimentare nuovi punti di intersezione fra arti. Studio Clichè ha realizzato una struttura fatta di totem video alti oltre tre metri che sarà intorno al pubblico arricchita da uno spettacolo di light design. Per ogni performance è stata creata un’installazione video nata dalla collaborazione fra musicisti e artisti, partendo dalle suggestione e dall’immaginario video dei singoli musicisti che si esibiranno.

Maker Faire Rome – European Edition 2022 si svolgerà dal 7 al 9 ottobre negli spazi di Gazometro Ostiense, Ingresso Via del Commercio 9 – 11 – Roma

Orario 10.00 – 19.00 (l’ingresso è consentito fino alle ore 18.00).

Biglietti acquistabili su www.makerfairerome.eu/it