La fiaccolata per Titto

L a meglio gioventù di Centocelle, Alessandrino e Quarticciolo aveva un appuntamento da non mancare ieri 27 marzo 2022 alle 19:00 fiaccolata per Titto.

Un lungo serpentone è partito da via degli Aceri: giovani che avevano rinunciato alla partitella, al cinema, allo struscio; papà e mamme che mai come ieri sono stati vicini ai propri figli; e poi nonne, zie, tutti si sono stretti intorno alla mamma di Titto, distrutta dal dolore.

Notato anche dei passeggini, tanti bambini e… soprattutto tanti palloncini bianchi.

È stato un segno di civiltà. I vigili, encomiabili nel fermare il traffico, il servizio d’ordine assicurato dal Cdq “Associazione Città Alessandrina”. Gli stessi automobilisti hanno dato prova di maturità: non un clacson, non un segno di impazienza. Tutto è filato liscio.

C’erano il presidente Caliste e molti consiglieri dei V Municipio.

Arrivati a viale Alessandrino, in prossimità di via Molfetta, dov’è collocato uno striscione che ricorda che la memoria di Titto rimarrà sempre nei nostri cuori, tutti si sono fermati ed hanno liberato i palloncini bianchi mentre molte lanterne erano in procinto di spiccare il volo. C’era silenzio, segno di rispetto, rotto solo da ripetuti applausi.

La luna, alta nel cielo, guardava incuriosita e incredula.

Che fare per evitare che simili incidenti si ripetano? Qualcuno ha fatto riferimento ai “cuscinetti berlinesi”, particolare tipo di dosso stradale, solitamente di forma quadrata, che non si estende a tutta la larghezza della carreggiata. Il suo scopo è quello di rallentare la velocità di circolazione, (soprattutto delle autovetture) senza comunque arrecare alcun disagio o rallentamento di bus, ambulanze, mezzi di soccorso, e mezzi a due ruote. Questo aspetto li rende molto adatti ad essere collocati nelle cosiddette Zone 30. Il nome deriva dal fatto che Berlino è stata la prima città a sperimentarne l’efficacia. (Wikipedia).

I nostri amministratori sono già al lavoro, si spera che ascoltino anche questi suggerimenti.

I funerali di Titto si sono svolti oggi, lunedì 28 marzo, alle ore 15:00 nella chiesa di San Felice da Cantalice a Centocelle.