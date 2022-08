Autorizzata la riammissione in linea di 4 treni della Metro B che ad oggi erano stati sospesi dalla circolazione da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Quindi con 22 convogli a disposizione, “la linea B tornerà ad una frequenza di 4 minuti sulla tratta comune”.

Questi treni erano stati sospesi dalla circolazione per “difetto delle attività manutentive previste dai Manuali di uso e manutenzione dei costruttori”.

L’Agenzia “ha condiviso le misure mitigative proposte nella relazione della Commissione tecnica atte a consentire il funzionamento in sicurezza dei treni”.

Rimangono sospesi altri 2 convogli che “hanno iniziato le attività propedeutiche all’avvio della revisione intermedia”.

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha ricordato come “l’intera rete delle metropolitane di Roma è sottoposta ad un imponente lavoro di manutenzione e di ammodernamento. Mentre proseguono i lavori su binari e convogli della Metro A e proprio in questi giorni stanno rientrando in servizio tutti i treni della Metro C, Ansfisa ci conferma infatti che anche la Metro B può tornare a lavorare ad una maggiore frequenza”.

“In questo modo – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – scongiuriamo i gravi disagi, con pesanti ritardi e in casi estremi anche la chiusura della Metro B1, che i cittadini sono stati costretti a sopportare nei mesi scorsi.

Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente il Dipartimento Mobilità, la Commissione tecnica, ATAC e Ansfisa che hanno lavorato anche durante il mese di agosto per raggiungere, dopo la riammissione in servizio dei convogli della Metro C, un altro importante risultato per Roma e per tutti i cittadini che potranno usufruire di un servizio efficiente alla ripresa delle attività professionali, scolastiche e accademiche dopo la pausa estiva”.