“La mafia non è musica”, Al Teatro Palladium
Venerdì 28 novembre, ore 19.30, in Piazza Bartolomeo Romano, 8, ingresso gratuito
Venerdì 28 novembre, alle ore 19.30, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre si fa palcoscenico de “La mafia non è musica”, progetto artistico che, sulle orme della memoria, fa incontrare musica e impegno civile: una serata che lega la storia di Peppino Impastato al nostro tempo, ricordando che i nomi vanno pronunciati e difesi, che l’arte può dire “no” con la stessa intensità con cui sa generare bellezza.
Protagonista Luisa Impastato, nipote di Peppino, che restituisce con autenticità e coraggio la vicenda dello zio — giovane giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1978 — portando sul palco la forza di una testimonianza che attraversa le generazioni.
Accanto a lei, la Nuova Orchestra Pedrollo, formazione nata nel 2012 da un gruppo di musicisti professionisti e oggi riconosciuta per la capacità di unire arte, educazione e responsabilità sociale.
Tredici orchestrali accompagnano la narrazione di Luisa in un intreccio di parola, musica e immagini: un racconto che si muove tra memoria e presente, tra l’eco di una Sicilia ferita e la coscienza di un Paese che non può dimenticare.
La musica, scelta come linguaggio universale, non accompagna soltanto: si fa voce, respiro, amplificazione del pensiero, in un dialogo costante tra emozione e consapevolezza.
Le proiezioni e gli interventi sonori costruiscono un racconto corale, un concerto civile in cui la storia personale di Peppino si apre al pubblico come patrimonio collettivo.
Il progetto, ideato e curato da Luisa Impastato e Nuova Orchestra Pedrollo, nasce da un percorso di ricerca della Nuova Orchestra Pedrollo, che da oltre un decennio porta la musica nei luoghi dell’impegno e della memoria, promuovendo l’ascolto come forma di crescita umana.
Dopo i successi registrati a Vicenza, con repliche sold out e un pubblico profondamente coinvolto, lo spettacolo approda ora, per la prima volta, a Roma, in una nuova tappa che rinnova la forza civile del messaggio di Peppino Impastato: la libertà come atto di scelta, la cultura come forma di resistenza.
La mafia non è musica – Luisa Impastato racconta Peppino: la memoria, la scelta
Con Luisa Impastato e la Nuova Orchestra Pedrollo
Una produzione di Associazione Nuova Orchestra Pedrollo APS
In collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato
Luogo: Teatro Palladium, Roma
Data: Venerdì 28 novembre 2025, ore 19.30 per tutti, ore 9.30 matinée per le scuole
