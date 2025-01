La musica dei Nirvana rivive con Will Hunt

Il Grunge è un genere che ha fatto la storia e, soprattutto chi ha vissuto i bellissimi anni ’90, lo ricorda con nostalgia grazie alla sua aurea quasi leggendaria. Fu il gruppo dei Nirvana a gettare le radici del genere sia a livello stilistico che iconografico ed influenzando tutti i gruppi a venire.

Il 30 gennaio al Kill Joy, in via Appia Nuova 1228, proprio la musica dei Nirvana è tornata in vita grazie al progetto dell’esplosivo Will Hunt un nome che, per chi ascolta il genere rock, non ha bisogno certo di presentazioni.

La band, con Clayton Sturgeon alla voce e chitarra e Steve Armeli al basso, ha ripercorso la storia della band di Seattle con brani come “Come As You Are”, “Polly” e l’inno generazionale “Smeels Like Teen a Spirit”.

(Foto di Daniele Bianchini)

Il trio ha saputo conquistare e coinvolgere il numerosissimo pubblico con un’esibizione di ottimo livello e con un Will Hunt pirotecnico dietro le pelli e capace di infondere il suo personalissimo stile, un connubio di tecnica e potenza, in tutti i brani.

Sicuramente non facile, ma promossa a pieni voti, anche l’interpretazione di Clayton Sturgeon alla voce che ha saputo rendere omaggio a Kurt Cobain in maniera sentita ricalcando moltissimo il suo stile vocale.

Il Kill Joy si è dimostrato, come sempre, uno dei palchi più importanti della Capitale capace di ospitare artisti internazionali di alto livello in grado di stregare e regalare quasi due ore di sana musica.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.