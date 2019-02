La parola detta di Stefania Di Lino al “Villaggio Cultura – Pentatonic”

Domenica 24 febbraio 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” di viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina, Incontro con l’autore: Stefania Di Lino e il suo libro La parola detta (La Vita Felice 2017)

Con Stefania Di Lino conversano Annamaria Giannini e Anna Maria Curci

«Perfettamente consapevole che, una volta pronunciata, la parola ha corsi, percorsi, ricorsi e vicende dotati di autonomia e di una vita propria, Stefania Di Lino consegna, a chi legge La parola detta, un’opera densa, carica di pathos e di razionalità, con manifestazioni e risoluzioni originali dei conflitti e delle confluenze di questi principi regolatori opposti.» (Anna Maria Curci)

Stefania Di Lino è nata a Roma, dove vive e lavora. Allieva dello scultore Pericle Fazzini, e del poeta, critico d’arte Cesare Vivaldi, presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, si specializza alla Calcografia Nazionale del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Con un suo testo critico partecipa al X Festival Mondiale di Poesia, Caracas, in Venezuela; nel 2014 alcuni suoi testi vengono selezionati dall’UNESCO di Torino, per la giornata de «Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle donne allo sviluppo dell’Europa e del Mediterraneo», pubblicati e tradotti in diverse lingue. Nel 2015, nell’ambito del programma dedicato alla Rassegna Poetica, presso la Galleria Biffi di Piacenza, con il poeta Franco Di Carlo, partecipa con una sua performance denominata Dialoghi poetici.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2018/19; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.