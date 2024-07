La programmazione di luglio del Mercato dello Spettacolo Colli Aniene Tiburtino

Sarà un’estate con tanta musica presso il Mercato dello Spettacolo in via della Vanga.

La programmazione di luglio 2024 prevede musica con le migliori tribute band, karaoke e serate danzanti. Come sempre possibilità di mangiare e dissetarsi all’area ristoro senza dimenticare i più piccoli con i gonfiabili e l’area giochi.

Il Mercato dello Spettacolo, iniziato il 7 giugno, è la risposta popolare alla mancanza cronica di attività e spettacoli nella periferia da parte delle istituzioni, un segnale di speranza per tornare a vivere le serate estive con divertimento e tanta buona musica.

Programma

2 luglio: Balli di gruppo e di coppia

3 luglio: Karaoke

4 luglio: Tribute band Lunapop e Cesare Cremonini

5 luglio: Marshmallow Jazz

6 luglio: Rik Zero L’imperfetto

7 luglio: O’Zone cover band (dal blues al rock e viceversa)

9 luglio: Balli di gruppo e di coppia

12 luglio: Orso Bianco

13 luglio: Lennon Legend Band

16 luglio: Balli di gruppo e di coppia

17 luglio: Karaoke (la finale!)

19 luglio: Mahonia soul music

20 luglio: Silver&Gold U2 tribute

23 luglio: Balli di gruppo e di coppia

24 luglio: Karaoke

26 luglio: Tributo a Rino – Rino Gaetano in trio

27 luglio: Pigs on the bricks play The Pink Floyd

30 luglio: Balli di gruppo e di coppia

31 luglio: Karaoke

