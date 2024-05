La Regione Lazio a “Codeway” per promuovere la cooperazione e lo sviluppo sostenibile

La Regione Lazio partecipa a “Codeway”, la manifestazione internazionale di cooperazione e sviluppo che si svolge dal 15 al 17 Maggio presso la Fiera di Roma, con l’obiettivo di tracciare un nuovo percorso verso la sostenibilità e la crescita socioeconomica.

Un appuntamento annuale a supporto delle imprese che operano nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo, per ampliare il coinvolgimento delle PMI nei progetti di cooperazione internazionale promossi dalle istituzioni italiane.

I macro-temi di questa edizione 2024 riguardano salute e sanità, agrifood e sicurezza alimentare, infrastrutture, transizione ecologica, formazione e nuove generazioni.

“Codeway” offre diverse opportunità alle imprese, con la possibilità di sviluppare un nuovo business nell’ambito dei programmi di cooperazione internazionale, aderire a speciali programmi B2B ed entrare in contatto con buyer e potenziali partner internazionali dai paesi target, incontrare le istituzioni nazionali e locali e gli stakeholder internazionali.

Per favorire questi obiettivi, la Regione Lazio ospita, presso il proprio stand espositivo, 27 aziende laziali, selezionate tramite un bando gestito da Lazio Innova, che sono interessate allo sviluppo di contatti e opportunità di collaborazione nel mondo della cooperazione internazionale.

«La Regione Lazio collabora con tutte le principali organizzazioni internazionali per sostenere la competitività delle imprese e favorire lo sviluppo del nostro sistema produttivo in ambiti strategici e in linea con gli obiettivi di Codeway.

Un concreto impegno a sviluppare opportunità di collaborazione nel mondo della cooperazione, in coerenza con le strategie nazionali e che apre nuove prospettive di sinergie internazionali, grazie anche alle opportunità offerte da programmi di sviluppo come il Piano Mattei», ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria, all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli.

Tra i tanti appuntamenti che vedranno il Lazio protagonista della Fiera internazionale dedicata alla Cooperazione profit si segnala la conferenza di oggi, Mercoledì 15 Maggio, dal titolo “Le opportunità per il settore privato nei nuovi scenari globali della cooperazione allo sviluppo” con la partecipazione di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma; Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri con delega alla Cooperazione Internazionale; Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio; Marco Rago, consigliere giuridico del ministro per la diplomazia economica e dello sviluppo; Marco Riccardo Rusconi, direttore generale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Giovedì 16 Maggio, presso l’aerea Conferenza delle Regioni, appuntamento con il panel coordinato dalla Regione Lazio dal titolo “Sanità, Cooperazione e Ricerca”, con la partecipazione delle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna.

