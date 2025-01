La Regione Lazio assicura continuità marittima con Ponza e Ventotene fino a fine 2025

Le acque del Tirreno continueranno a collegare senza interruzioni le isole di Ponza e Ventotene con la terraferma.

La Regione Lazio ha ufficialmente firmato la proroga del servizio di trasporto marittimo affidato alla compagnia Laziomar, che manterrà attivi i collegamenti fino al 31 dicembre 2025.

Una notizia importante per residenti, pendolari e turisti, che scongiura il rischio di interruzioni nei trasporti verso due delle mete più amate del Lazio.

La proroga garantisce la continuità del servizio dal 15 gennaio, data in cui sarebbe scaduto il precedente incarico.

L’affidamento temporaneo a Laziomar permette di coprire il periodo necessario alla Regione per predisporre il nuovo bando pubblico.

La gestione del servizio rimarrà dunque invariata fino alla fine del 2025, assicurando un ponte marittimo stabile e sicuro per i circa 4.000 abitanti delle due isole.

“La nostra priorità è quella di garantire a tutela dei cittadini la continuità del collegamento marittimo fra la terra e le isole laziali di Ponza e Ventotene durante tutto l’anno ma soprattutto in vista della prossima stagione estiva“, dichiara l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Laziomar confermata: traghetti e aliscafi in funzione

La compagnia Laziomar continuerà a operare con i suoi traghetti e aliscafi, assicurando corse regolari da Formia, Anzio e Terracina verso Ponza e Ventotene.

Le tratte saranno coperte con orari prestabiliti, sia per le esigenze dei residenti che per i flussi turistici, fondamentali per l’economia locale.

Ponza e Ventotene, tesori del Lazio da tutelare

Le isole di Ponza e Ventotene non sono solo meraviglie paesaggistiche, ma anche luoghi di vita e lavoro per chi le abita tutto l’anno.

Garantire collegamenti costanti è un passo fondamentale per mantenere vive queste realtà, soprattutto nei mesi più difficili, quando il mare diventa più impervio.

Grazie alla proroga del servizio, il Lazio conferma il suo impegno a non lasciare indietro le isole, preservando la loro centralità nel panorama regionale e nazionale.

Per i ponzesi e ventotenesi, il viaggio verso casa è ancora sicuro.

