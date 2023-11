La Rustica: il suo suolo nasconde i resti dell’antica città di Collatia

18. Agenda del Parco, 16-30 novembre 2023

Da Tor Sapienza, proseguendo sulla via Collatina raggiungiamo il quartiere La Rustica, tappa importante del nostro viaggio, perché sotto di esso ci sono i resti di una antichissima città Collatia.

Collatia, era uno dei centri minori che si sviluppano nel Latium vetus intorno al IX sec. a.C. Secondo lo storico Tito Livio, è stato il luogo dal quale, dopo un tremendo fatto di sangue (il suicidio della coraggiosa, pudica ed eroica Lucrezia, 509 a.C.), è partita la ribellione del popolo romano alla tirannide dell’ultimo dei Re di Roma, Tarquino il Superbo, instaurando la Res Publica che porterà la periferica e, fino ad allora poco conosciuta città di Roma ad espandere il proprio dominio ben oltre i confini del Mediterraneo.

La scoperta che vede localizzata la città di Collatia a La Rustica è stata confermata nel 2013 dalla Soprintendenza archeologica. Il suo ritrovamento, però, era stato già annunciato dall’allora capo della Soprintendenza Mariarosaria Barbera nel 2009 anche se allora si parlava solo della scoperta di una necropoli principesca databile tra VIII e VII sec. a.C.

Nell’annuncio ufficiale dell’ottobre del 2013 il responsabile delle indagini Stefano Musco, ha spiegato che: «Una delle ipotesi più seguite collocava Collatia in corrispondenza del Castello di Lunghezza. Però le indagini in quest’area hanno escluso la presenza di un centro abitato e si esclude anche l’ipotesi che identificava La Rustica come l’antichissimo centro di Caenina».

Negli scavi tra via R. Costi, via Amarilli, via Naide e via Nerina sono stati ritrovati tratti di mura in blocchi squadrati di tufo (foto 2), databili fra l’età tardo arcaica e repubblicana, che vanno ad aggiungersi alle 418 tombe a fossa portate alla luce nel 2009.

Un tratto dell’antica via Collatina (foto 1) è invece stato ritrovato durante i lavori per realizzare il ”Punto verde qualità” nel Parco Fabio Montagna, in via Federico Turano. Una parte del tratto è stato reinterrato e l’altra valorizzata all’interno del parco.

II progetto prevedeva, oltre alla riqualificazione del verde, la realizzazione di un centro sportivo con palestra, piscina, bar ristorante, un’area giochi per i bambini e area cani recintata. Il centro sportivo è il Physical Village, inaugurato il 16 marzo 2015.

Nel parco una stele ricorda il tenente Fabio Montagna, casco blu dell’Onu, morto in Mozambico durante la missione di pace “Albatros”.

(dall’Agenda del Parco 2023, Edizioni Cofine, dic. 2022) 18. Segue

Tutte le pagine dell’Agenda del Parco 2023