Lavori sulla rete ferroviaria, weekend complicato per raggiungere Fiumicino: modifiche a FL1 e FL3

Fine settimana di disagi per pendolari, viaggiatori e turisti diretti all’aeroporto Leonardo da Vinci.

Da venerdì sera 19 giugno fino a domenica 21 giugno la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale in corso nell’area della futura stazione Pigneto.

Gli interventi avranno ripercussioni soprattutto sulle linee regionali FL1 e FL3, utilizzate ogni giorno da migliaia di persone per gli spostamenti tra Roma, l’hinterland e lo scalo aeroportuale di Fiumicino.

Trenitalia ha comunicato che durante il fine settimana alcuni treni regionali, Intercity e Intercity Notte subiranno limitazioni di percorso, variazioni di orario e modifiche alla normale programmazione.

Le conseguenze più significative riguarderanno la linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto.

I convogli non attraverseranno l’intera tratta urbana come avviene normalmente, ma saranno suddivisi in due tronconi distinti: uno tra Orte, Poggio Mirteto, Fara Sabina e Roma Tiburtina, l’altro tra Roma Ostiense e l’aeroporto di Fiumicino.

Questo significa che i passeggeri diretti allo scalo aeroportuale dovranno effettuare un cambio aggiuntivo.

Chi arriverà a Tiburtina sarà costretto a proseguire utilizzando la linea B della metropolitana fino alla fermata Piramide e successivamente raggiungere a piedi la vicina stazione Ostiense, da dove sarà possibile riprendere i treni diretti verso Fiumicino.

Le modifiche interesseranno anche la linea FL3 Roma-Cesano-Viterbo. Durante i lavori i treni partiranno o termineranno la corsa a Roma Ostiense, senza raggiungere le consuete stazioni del nodo ferroviario centrale.

Tra le fermate coinvolte dalle limitazioni figura anche Roma Tuscolana, che non sarà servita dai collegamenti interessati dagli interventi.

Resta invece regolare il servizio del Leonardo Express, il collegamento diretto tra Roma Termini e l’aeroporto Leonardo da Vinci, che continuerà a circolare senza variazioni e rappresenterà probabilmente l’alternativa più semplice per chi deve raggiungere lo scalo durante il weekend.

I lavori avranno effetti anche sul traffico ferroviario a lunga percorrenza. Alcuni collegamenti Intercity tra Milano, Napoli, Salerno e Reggio Calabria, così come diversi servizi Intercity Notte diretti verso il Sud Italia e la Sicilia, saranno deviati su percorsi alternativi.

Le modifiche comporteranno in alcuni casi la soppressione di fermate intermedie e variazioni degli orari di partenza e arrivo. Per i tratti non coperti dal servizio ferroviario sarà attivato un collegamento sostitutivo con autobus.

Le variazioni potrebbero interessare già la giornata di venerdì per alcuni treni notturni, motivo per cui Trenitalia invita i passeggeri a verificare in anticipo gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.

Il consiglio, soprattutto per chi deve prendere un volo da Fiumicino, è di programmare gli spostamenti con un adeguato margine di anticipo. I cambi aggiuntivi e il prevedibile aumento dei tempi di percorrenza potrebbero infatti rendere più lunghi i collegamenti da e per l’aeroporto in uno dei fine settimana più trafficati dell’inizio dell’estate.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza