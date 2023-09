Lazio in Champions League all’Olimpico, informazioni sulla mobilità

Esordio della Lazio in Champions League stasera, alle 21, contro l’Atletico Madrid.

Per ragioni di viabilità e sicurezza, è previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta, già molte ore prima della partita, nelle strade a ridosso dell’impianto del Foro Italico. Divieto di sosta anche sul lungotevere della Vittoria (lato fiume) da piazzale Maresciallo Giardino a via Francesco Rismondo.

Per i tifosi della Lazio con il biglietto per la gara, ci sono aree di parcheggio dedicate, come quelle nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Possibili chiusure al traffico nell’area dello stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Le chiusure non interesseranno, comunque, mezzi di soccorso e pronto intervento.

Ricordiamo, a proposito di viabilità, il cantiere di piazza Pia a San Pietro.

La raccomandazione è quella di evitare di passare in zona San Pietro/Castel Sant’Angelo, utlizzando come alternativa in quest’area della città la direttrice via Leone XIII-circonvallazione Clodia.

Sempre in occasione di Lazio-Atletico Madrid, divieti di sosta, e possibili temporanee chiusure, nell’area di Villa Borghese: piazzale delle Canestre; viale Giorgio Washington (tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco); viale Fiorello La Guardia (tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre); via del Galoppatoio, dall’uscita del parcheggio sotterraneo all’incrocio con piazzale delle Canestre. Previste, già nelle ore precedenti il match, misure di sicurezza ad hoc a tutela dei monumenti della zona centrale della città.

