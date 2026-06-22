Lazio in Tour Gratis, torna l’iniziativa per i giovani: viaggi senza costi su bus e treni per tutta l’estate

Un’estate in viaggio senza spendere un euro per i trasporti. Anche nel 2026 la Regione Lazio rinnova “Lazio in Tour Gratis“, il programma che consente ai giovani di spostarsi gratuitamente sui mezzi pubblici regionali durante i mesi estivi.

Un’iniziativa pensata per favorire la mobilità sostenibile, incentivare la scoperta del territorio e offrire nuove opportunità di svago e cultura alle nuove generazioni.

L’agevolazione entrerà in vigore il 1° luglio e resterà attiva fino al 15 settembre. Potranno beneficiarne ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni residenti nel Lazio che risultino iscritti alla Carta Giovani regionale “Bella X Noi”.

Il meccanismo è semplice. Dopo la registrazione sull’app dedicata, gli utenti riceveranno un QR Code personale che fungerà da titolo di viaggio digitale. Il codice potrà essere utilizzato direttamente ai tornelli delle stazioni o sulle validatrici presenti a bordo dei mezzi, consentendo l’accesso gratuito al servizio.

L’iniziativa garantisce fino a 30 giorni di viaggi senza costi, calcolati a partire dalla prima attivazione del beneficio. Durante questo periodo sarà possibile utilizzare gli autobus Cotral e i treni regionali di Trenitalia che operano sul territorio laziale.

Tra i collegamenti inclusi figurano anche le linee ferroviarie ex concesse Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, utilizzate quotidianamente da migliaia di pendolari e studenti.

Restano invece esclusi alcuni servizi a carattere speciale o turistico, come il Leonardo Express diretto all’aeroporto di Fiumicino, il Civitavecchia Express e i collegamenti integrati non gestiti da Trenitalia.

Per finanziare il progetto, la Regione Lazio ha destinato una dotazione di 500 mila euro. L’obiettivo è duplice: da una parte incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico tra i più giovani, dall’altra promuovere la conoscenza delle numerose attrazioni culturali, storiche e naturalistiche presenti sul territorio regionale.

Dalle spiagge del litorale ai borghi medievali dell’entroterra, passando per parchi naturali, siti archeologici, musei e città d’arte, il progetto punta a incoraggiare i ragazzi a esplorare il Lazio utilizzando modalità di spostamento più sostenibili e accessibili.

Secondo l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, la conferma dell’iniziativa rappresenta un segnale concreto rivolto alle nuove generazioni e si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento del trasporto pubblico regionale portato avanti negli ultimi anni.

Per Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, il progetto assume anche un valore sociale e culturale. Rendere gratuiti gli spostamenti, sottolinea, significa facilitare l’accesso ai luoghi della cultura e del patrimonio diffuso del Lazio, offrendo ai giovani l’opportunità di conoscere meglio il territorio in cui vivono e di sviluppare un rapporto più diretto con la sua storia e le sue tradizioni.

“Lazio in Tour Gratis” si conferma così una delle iniziative più attese dell’estate regionale. Un invito a lasciare l’auto a casa, salire su un treno o un autobus e partire alla scoperta di una regione che, spesso, custodisce a pochi chilometri di distanza tesori ancora poco conosciuti anche da chi ci vive ogni giorno.

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