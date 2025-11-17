Lazio, inaugurata la nuova Casa della Salute “La Rustica”. Rocca: “Un presidio moderno, vicino ai cittadini”

Questa mattina il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al Direttore Generale della ASL Roma 2 Francesco Amato, ha inaugurato la nuova Casa della Salute “La Rustica”, nel municipio V.

Una struttura completamente rinnovata, pensata per offrire ai cittadini un’assistenza più moderna e integrata.

I nuovi servizi

La Casa della Comunità è stata riorganizzata in aree funzionali omogenee, facilmente riconoscibili dagli utenti e gestite da un’equipe multiprofessionale e multidisciplinare.

Piano terra: CUP, Area Direzionale ADI–PUA, Centro Prelievi, Continuità assistenziale, Ambulatorio infermieristico.

Primo piano: Ambulatori specialistici per interventi mirati.

Un investimento importante

La ristrutturazione è stata possibile grazie a un finanziamento complessivo di 2.186.632,57 euro, di cui 1.747.474,57 euro provenienti dal PNRR. Un investimento che conferma l’impegno della Regione e della ASL Roma 2 nel rafforzare la rete sanitaria territoriale.

La rete delle Case della Comunità

“La Rustica” è la quinta Casa della Comunità inaugurata quest’anno sul territorio della ASL Roma 2, dopo quelle di via Antistio (VII Municipio), San Nemesio (VIII Municipio), via delle Averle (VI Municipio) e San Felice (V Municipio). Un percorso che punta a rendere più capillare e accessibile l’assistenza sanitaria di prossimità.

