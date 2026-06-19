Lazio senza barriere, la Regione stanzia 1,5 milioni per i Comuni: c’è tempo fino al 2027 per i piani di abbattimento

Un milione e mezzo di euro per cancellare scalini, marciapiedi proibitivi e barriere invisibili che limitano la vita quotidiana di migliaia di cittadini disabili o con ridotta mobilità.

La Regione Lazio ha varato un piano straordinario per spingere i territori a dotarsi dei PEBA (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche), uno strumento urbanistico introdotto da normative nazionali ma rimasto per troppi anni lettera morta in moltissimi enti locali.

La delibera, approvata dalla Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture Manuela Rinaldi, punta a colmare un ritardo storico e a mappare capillarmente lo stato dell’accessibilità pubblica dall’entroterra alla costa.

Fondi divisi per tre fasce: aiuti concreti anche ai piccoli borghi

Il finanziamento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro non verrà distribuito a pioggia, ma è stato rigorosamente suddiviso in tre distinte classi demografiche.

L’obiettivo della Pisana è evitare che i piccoli Comuni, spesso privi di risorse interne e uffici tecnici strutturati, restino indietro rispetto alle grandi città:

Classe 1 (Grandi centri): Per i Comuni con una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il contributo regionale per la stesura del piano sarà di 12.500 euro.

Classe 2 (Medio-piccoli): Per i centri compresi tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, sono previsti fondi per 10.000 euro.

Classe 3 (Piccoli borghi): Per le realtà più piccole, fino a 5.000 abitanti, lo stanziamento sarà di 7.500 euro.

Una volta pubblicata la graduatoria ufficiale e formalizzata la concessione del finanziamento, le amministrazioni comunali avranno un vincolo temporale stringente: sei mesi di tempo per redigere, approvare in consiglio e comunicare alla Regione Lazio i propri piani d’azione.

Nel 2027 arriva il Registro Regionale

La strategia della Pisana guarda al medio termine con una scadenza precisa. L’intera programmazione e la consegna dei documenti dovranno completarsi entro il 2027. Questo passaggio consentirà alla Regione di istituire ufficialmente il Registro regionale dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

L’anagrafe digitale diventerà lo strumento fondamentale per monitorare i cantieri, verificare il rispetto degli obblighi di legge e, soprattutto, pianificare i futuri stanziamenti economici necessari a finanziare le opere materiali di abbattimento segnalate dai sindaci.

«La nostra missione è quella di avere territori totalmente senza barriere», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi. «Questa rimodulazione, insieme all’aumento dei contributi, ci permette di tendere la mano ai piccoli Comuni. Il sostegno della Giunta Rocca non si esaurisce nel rispettare un mero obbligo normativo, ma punta a investire in una nuova cultura della progettazione degli spazi pubblici, rimettendo al centro le esigenze reali delle persone e rendendo finalmente strutturali gli interventi di inclusione».

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