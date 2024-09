Le Giornate europee del patrimonio 2024 alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

Con 12 eventi la Biblioteca nazionale centrale di Roma apre le sue porte domenica 29 settembre in occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days).

Durante questa apertura straordinaria domenicale sono previste visite guidate per conoscere i tesori, i servizi e le sale della Biblioteca, tra cui la Sala Italo Calvino e il museo della letteratura italiana Spazi900, laboratori creativi per bambini, incontri con i restauratori, conferenze, presentazioni e recital musicali organizzati anche in collaborazione con altre istituzioni.

Gli utenti della BNCR, possono fruire delle numerose attività proposte durante la giornata e avranno la possibilità di accedere alla biblioteca per fare richiesta di volumi.

Il fitto programma di eventi è ispirato al tema italiano delle GEP 2024 “Patrimonio in cammino” che si collega allo slogan europeo Routes, Networks and Connections scelto dal Consiglio d’Europa.

Le dodici attività in programma, che si susseguiranno durante tutta la giornata seguendo il fil rouge di cammini e intrecci di linguaggi e di civiltà, accompagneranno i visitatori tra passato e presente per sperimentare il valore e la ricchezza del nostro patrimonio culturale, in un percorso che li porterà dagli Itinerari storico culturali del Lazio ai percorsi dei “banditi” dell’Eritrea, ai laboratori sull’evoluzione delle forme di scrittura fino alle suggestioni che prendono vita dalla varietà dei linguaggi musicali, coronati dal Turning page Recital di Lorenzo Biguzzi che chiuderà la giornata.

Programma – prenotazione obbligatoria al sito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornate-europee-del-patrimonio-979983094817?

