Chiusa struttura ricettiva abusiva alla Stazione Termini

Nell’ambito dei costanti controlli portati avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale per il contrasto ai fenomeni irregolari nel settore delle strutture ricettive, gli agenti del Gruppo I Centro, coadiuvati dal Gruppo GSSU( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno svolto una serie di verifiche nella zona della Stazione Termini, dove sono scattati i sigilli per una struttura ricettiva .

Il gestore, una donna di nazionalità cinese, era già stata sanzionata nel corso di precedenti controlli per anomalie amministrative ed in particolare per assenza della documentazione obbligatoria e necessaria ad esercitare, che di fatto, rendeva abusiva l’attività.

Le irregolarità emerse hanno portato all’emissione, da parte Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, di un provvedimento di chiusura, a cui il personale della Polizia Locale ne ha dato esecuzione ieri mattina.

