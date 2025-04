Casale Rosso dice no alla violenza contro le donne

Casale Rosso ha detto il suo “NO” alla violenza contro le donne. Il 31 marzo 2025 alla presenza dell’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi, del presidente del V Municipio Mauro Caliste, agli assessori municipali Maura Lostia e Marco Ricci e al consigliere Emiliano Orlandi è stata istallata una panchina nel parco di Casale Rosso.

La panchina è un simbolo che rappresenterà quotidianamente la lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio.

