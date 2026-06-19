Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 giugno

Nel fine settimana sono in programma il Roma Pride 2026 e diversi eventi. Ecco alcune informazioni su viabilità e trasporto pubblico nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno.

SABATO 20 GIUGNO

In Centro, sfila il Roma Pride 2026 da piazza della Repubblica a viale delle Terme di Caracalla.

La manifestazione percorre viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, via Cavour, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e piazza di Porta Capena.

All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 15mila persone. La sfilata è accompagnata da 30 carri allegorici.

Entro le 7, previsto lo sgombero dei veicoli (con conseguente divieto di sosta) da piazza della Repubblica, piazza dei Cinquecento, via Einaudi, largo Brancaccio, via Cavour da piazza dei Cinquecento a piazza dell’Esquilino, via Lanza da largo Brancaccio a via Equizia, via degli Annibaldi, tra via Cavour e via Frangipane, viale delle Terme di Caracalla, tra via di Porta Capena e piazzale Numa Pompilio, compresi i controviali e il parcheggio vicino lo Stadio Nando Martellini, largo delle Vittime del Terrorismo e piazza di Porta Capena.

Poi dalle 13 sono previste le prime chiusure su una porzione di piazza della Repubblica davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli altezza viale Einaudi. Tra le 13.30 e le 14 è previsto l’arrivo dei partecipanti e dei carri allegorici, mentre tra le 15 e le 16 è prevista la partenza del corteo.

Dalle 19 la graduale riapertura delle strade, all’arrivo del corteo a Caracalla. La conclusione della manifestazione è in programma per le 20 quando sarà completata anche la riapertura delle strade.

Dalle 13 alle 20 sono deviate o limitate le linee H, C2, C3, 3, 514, 16, 38, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 117, 118, 160, 170, 223, 310, 360, 590, 628, 649, 714, 910.

Tra sabato e domenica all’Eur è in programma “La Notte Bianca”. Per gli allestimenti, è già chiusa viale America, tra viale Tupini e viale Beethoven.

Modificati i percorsi delle linee 708, 712, 777, 779, 788, nME e n705.

Linea 708, i bus provenienti da piazzale dell’Agricoltura, da viale Beethoven, percorrono viale Europa e viale Tupini. Proveniente da Villa Bonelli, da viale Tupini, percorrono viale Europa e viale Beethoven.

Linea 712, i bus provenienti da Eur Fermi, da viale Europa, transitano lungo viale Tupini; provenienti da viale Ortolani da viale Tupini, percorrono viale Europa.

Linea 777, deviata lungo viale Europa e via Tupini.

Linea 779, i bus provenienti da piazzale dell’Agricoltura, da viale Beethoven, percorrono viale Europa e viale Tupini; provenienti da via Bertasi, da viale Tupini, transitano lungo viale Europa e viale Beethoven.

Linea 788, le vetture sono deviate lungo viale Tupini in entrambi i sensi di marcia.

Linea nME, i bus provenienti da piazza Venezia da viale Beethoven, percorrono viale Europa e viale Tupini; provenienti da via Piermarini, da viale Tupini, transitano lungo viale Europa e viale Beethoven.

Linea n705, le vetture provenienti da Laurentina, da viale Europa, percorrono viale Tupini; da via Piermarini, percorrono viale Europa.

Temporaneamente sospese le fermate numero 72116, 70979, 70978, 73182 e 70908.

Dalle prime ore di sabato e fino alle 2 di domenica mattina, sono previste chiusure al traffico in viale America (tra viale Beethoven e viale Tupini) e in viale Europa (tra viale Beethoven e viale Tupini).

Dalle 15 di sabato e sempre fino alle 2 di domenica mattina, chiusure anche in viale Tupini tra piazza Gandhi e largo Ataturk. Sono previste deviazioni per le linee 31, 708, 712, 779, 780, 788, nME e n705 che salteranno temporaneamente otto fermate.

Da domenica 21 a mercoledì 24 giugno a piazza del Popolo si svolge il “TIM Summer Hits 2026”.

Per quel che riguarda la viabilità, prevista già dalle 22 di sabato 20 giugno e per tutta la durata della manifestazione la creazione di un’area di sicurezza alla quale si accederà attraverso sei varchi situati in via di Ripetta (angolo via dell’Oca); via del Corso (angolo via della Fontanella); via del Babuino (angolo via della Fontanella); via Gabriele D’Annunzio (altezza Fontana della Vasca); porta di piazza del Popolo e via Ferdinando di Savoia (altezza via Principessa Clotilde).

Dalle 14 di domenica previste chiusure al traffico in piazza del Popolo; via del Babuino (da piazza del Popolo a via della Fontanella/via Margutta); via del Corso (da piazza del Popolo a via della Fontanella/via Brunetti); via Ferdinando di Savoia (da via Principessa Clotilde a piazza del Popolo); via Gabriele d’Annunzio; via di Ripetta (da piazza del Popolo a via dell’Oca).

Sabato sera via Veneto fa da cornice alla “Pellicola d’Oro” 2026, cerimonia dedicata ai mestieri e alle maestranze artigiane del cinema e delle fiction italiane.

Per lasciare spazio all’evento, dalle 5 di sabato mattina alla stessa ora di domenica via Veneto viene chiusa al traffico pubblico e privato nel tratto compreso tra via Boncompagni e largo Federico Fellini (Porta Pinciana), in entrambi i sensi di marcia.

Deviate su percorsi alternativi le linee di bus C3, 52, 53, 61, 100, 160, 590 e, nella notte tra sabato e domenica, anche nMA e n201. I bus in arrivo da piazzale Brasile proseguono per via di Porta Pinciana e via Ludovisi, per poi tornare su via Veneto.

In direzione opposta, da via Veneto proseguono su via Boncompagni, via Piemonte, corso Italia e piazzale Brasile, da dove ritrovano il normale itinerario di linea. Durante la deviazione, sospese due fermate su via Veneto: le numero 70604 e 70855.

DOMENICA 21 GIUGNO

Per la stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo, dal 21 giugno al 1 agosto è prevista l’istituzione del divieto di fermata in via del Circo Massimo, tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro) e in via dell’Ara Massima di Ercole (tra via del Circo Massimo e via dei Cerchi).

Dalle 7 del 22 giugno i divieti di fermata vengono estesi in via dei Cerchi (tra via di San Teodoro e piazza Bocca della Verità); in piazza Bocca della Verità e, fino all’11 luglio, in via del Circo Massimo (tra viale Aventino e via dell’Ara Massima di Ercole).

Nelle serate del 21, 22, 28, 29 giugno, a partire dalle 19, previsti divieti di transito in via dei Cerchi (tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole); in via dell’Ara Massima di Ercole e in via Vigo Jugario. Gli stessi divieti di transito sono in vigore sempre dalle 19 ma fino all’1 del giorno successivo anche dal 1 al 6; dall’11 al 15 e dal 18 al 31 luglio.

Aggiornamenti sulle pagine dei siti Atac e Roma Servizi per la Mobilità .

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